Falla global en servidores de Amazon afecta canales de atención de ESSA

La Electrificadora de Santander (ESSA), del Grupo EPM, informó que sus líneas telefónicas y el canal de WhatsApp se encuentran temporalmente fuera de servicio debido a una falla global en los servidores de Amazon Web Services (AWS), uno de los principales proveedores de infraestructura digital en el mundo.

Esta interrupción no solo afecta a ESSA, sino también a diversas empresas y plataformas digitales a nivel global, que han reportado dificultades en la prestación de sus servicios.

Los servidores son sistemas que permiten el funcionamiento de aplicaciones y servicios en línea. Cuando presentan fallas, muchas plataformas dejan de estar disponibles o presentan errores de conexión.

Amazon Web Services (AWS) provee servicios tecnológicos a miles de empresas y plataformas en todo el mundo, por lo que una caída de su sistema puede generar un impacto masivo.



Entre los más afectados se encuentran sitios web, aplicaciones móviles, plataformas en la nube y servicios de mensajería o atención al cliente, como líneas de WhatsApp empresariales, chats en línea y call centers.

Además, empresas de sectores como energía, banca, comercio electrónico, medios de comunicación, transporte y tecnología pueden experimentar interrupciones o lentitud en sus operaciones. En consecuencia, millones de usuarios finales alrededor del planeta también pueden tener dificultades para acceder a distintos servicios digitales.

Mientras se restablecen los canales de atención habituales, los usuarios pueden reportar daños en el servicio de energía a través de la página web oficial: www.essa.com.co.

Solo deben ingresar y hacer clic en el botón “Reportar falla en el servicio”, completando todos los datos solicitados para garantizar el seguimiento y trazabilidad del reporte.

ESSA señaló que, por el momento, no hay un estimado de tiempo para el restablecimiento de los servicios afectados, pero reiteró que trabaja en conjunto con los equipos técnicos para recuperar la normalidad lo antes posible.

“Agradecemos la comprensión y paciencia de nuestros clientes y usuarios mientras se supera esta contingencia”, indicó la empresa en un comunicado oficial.