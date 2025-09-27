¿Cuándo y cómo pedir un crédito responsablemente? Consejos de Nequi para evitar endeudarse

Dar el paso de solicitar un crédito suele generar inquietud, especialmente entre los jóvenes que empiezan a organizar su vida financiera. A menudo se piensa que un crédito es plata extra, pero en realidad se trata de un préstamo que tarde o temprano debe devolverse, con intereses incluidos. Por eso, entender en qué momento conviene pedirlo y cómo asumirlo de manera responsable puede marcar la diferencia entre avanzar hacia una meta o terminar atrapado en deudas difíciles de manejar.

Nequi, la plataforma financiera digital aliada de Bancolombia, ha buscado aterrizar este tema con consejos prácticos que ayudan a desmitificar el crédito y a verlo como una herramienta útil cuando se utiliza con criterio.



Créditos responsables en Colombia: entender para qué sirven

Un crédito no debería usarse para gastos pasajeros, como ropa o comida, porque son consumos que se esfuman rápidamente. La recomendación es reservarlo para proyectos que representen crecimiento personal o familiar, como estudiar, emprender o realizar una inversión importante.

En el caso de Nequi, existen dos alternativas claras. Por un lado está el crédito de consumo de bajo monto, disponible mediante preaprobados y con un límite de hasta cinco millones de pesos para libre destinación. Se trata de un producto diseñado para cubrir necesidades puntuales y de corto plazo. Por otro lado, está el crédito de libre inversión, que permite solicitar hasta 25 millones de pesos y pagarlos en plazos de hasta 60 meses, ideal para metas más grandes que requieren planeación.

La clave está en preguntarse si los ingresos actuales permiten cubrir las cuotas sin comprometer gastos esenciales. Si la respuesta es negativa, lo más sensato es esperar y fortalecer primero el ahorro.



Detalles que debe saber antes de solicitar un crédito responsable

Antes de lanzarse a pedir un crédito, conviene hacerse unas preguntas que funcionan como filtro para saber si es el momento adecuado:



¿Para qué necesito el crédito? Si no hay un objetivo claro, puede ser mejor esperar.

Si no hay un objetivo claro, puede ser mejor esperar. ¿Puedo cubrir las cuotas con mis ingresos actuales? Si el presupuesto ya está muy ajustado, un crédito puede desestabilizar las finanzas.

Si el presupuesto ya está muy ajustado, un crédito puede desestabilizar las finanzas. ¿Tengo claro cuánto dinero entra y cuánto sale cada mes? Hacer este balance evita comprometer más de lo que realmente se puede pagar.

Hacer este balance evita comprometer más de lo que realmente se puede pagar. ¿Cuento con un ahorro de respaldo? Tener un fondo de emergencias ayuda a responder en caso de imprevistos.

Tener un fondo de emergencias ayuda a responder en caso de imprevistos. ¿He comparado opciones y plazos? Revisar tasas de interés y tiempos de pago asegura una elección más conveniente.

Nequi recomienda organizar la plata usando los bolsillos, que permiten separar ingresos y gastos en categorías, y apoyarse en herramientas como el colchón de emergencias para estar mejor preparado antes de asumir compromisos financieros.

En últimas, pedir un crédito responsable no significa tenerle miedo a endeudarse, sino tener claridad sobre los compromisos que se adquieren. Los jóvenes, cada vez más activos en el sistema financiero, pueden apoyarse en este tipo de herramientas para avanzar hacia sus proyectos sin poner en riesgo su estabilidad.

Tomar decisiones informadas es la mejor forma de evitar tropiezos. Más allá de la cantidad solicitada, lo que realmente cuenta es usar el crédito con cabeza fría y pensando en el futuro.