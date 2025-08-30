Nequi lanza función para que no se le 'embolate' el dinero: le dice todo lo que ha movido

Nequi sin duda es una de las plataformas y herramientas financieras más utilizadas en Colombia, y es que el poder mover el dinero desde la comodidad del celular ahora tiene un nuevo complemento. La entidad anunció una función que busca ayudar a sus usuarios a controlar con mayor claridad su dinero.

La financiera lanzó un balance personalizado, disponible para sus más de 25 millones de clientes, que muestra la manera en la que gestionaron su dinero entre enero y julio de 2025.

Este resumen no solamente recoge cifras, sino que además ofrece recomendaciones de acuerdo con el perfil de cada usuario. Según explicó María del Pilar Correa, quien es la líder de Estrategia de Negocio de Nequi, la idea es “acompañar a las personas en la evolución financiera, pasando de un uso transaccional a una relación más consciente con la plata”.

Balance Nequi 2025: qué es y qué muestra

El balance de Nequi clasifica a los usuarios en cuatro perfiles según sus hábitos financieros:

Silenciosos: hacen movimientos esporádicos. Se les recomienda empezar con pasos sencillos, como recargar el celular o separar dinero para gastos puntuales.

Exploradores: ya usan varias funciones, pero aún tienen margen para crecer. Se les sugiere solicitar la tarjeta Visa Nequi para ampliar sus opciones de pago.

Pro: dominan lo básico y pueden avanzar a servicios más avanzados, como créditos responsables.

Leyenda: aprovechan todo el portafolio y tienen hábitos financieros consolidados.

Además de esta clasificación, los balances permiten revisar transacciones, gastos y productos adquiridos en la plataforma, como créditos, seguros o la tarjeta débito Nequi Visa. Solo en 2024, por ejemplo, se desembolsaron más de 503.000 créditos a través de la aplicación.



Así puede acceder al balance en Nequi

Para consultar con esta nueva herramienta basta con dirigirse a la aplicación y luego a la sección “Tu plata en 2025”, que aparece en la pantalla de inicio en Sugeridos Nequi. También puede buscar la sección en Servicios o acceder al portal oficial de Nequi en su página web, en donde está disponible con el mismo nivel de detalle.

Allí, cada persona puede ver estadísticas personalizadas y recibir consejos prácticos para mejorar su relación con el dinero, aprendiendo a gestionar de forma más consciente sus finanzas.



Más que una app de pagos, un aliado financiero

Con más de 550 millones de transacciones exitosas al mes y 20,7 millones de usuarios activos, Nequi no solo se posiciona como una billetera digital, sino como un acompañante en la vida financiera diaria de los colombianos. Su apuesta es clara: ofrecer herramientas útiles para que cada decisión con la plata sea más informada y contribuya a un bienestar sostenible.