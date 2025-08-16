Ley beneficiará a endeudados: se acabaría la llamadera de cobranzas

En la más reciente emisión de En BLU Jeans de Blu Radio, el asesor en finanzas personales y crisis financiera Erich Manuel Lara, explicó cómo funciona esta ley de Insolvencia, un mecanismo legal vigente desde 2013 en Colombia que busca dar un respiro a quienes enfrentan deudas difíciles de pagar y cómo es posible acceder a negociar el pago total de las deudas luego de la nueva modificación de esta ley en 2025.

Aunque a menudo se asocia con “dejar de pagar”, Lara aclaró que la norma tiene otro propósito: sentar al deudor y a todos sus acreedores en una misma mesa para renegociar plazos e intereses, priorizando el capital adeudado y dejando de lado cobros adicionales como intereses moratorios. En los casos más críticos, permite incluso descargar las deudas y empezar de cero la vida financiera.

“El gran beneficio es darle a la persona un horizonte nuevo, la posibilidad de reorganizar sus finanzas y liberarse de la presión constante de las cobranzas”, señaló el experto.



Una ley más incluyente

Con la reforma reciente, acceder al trámite se hizo más fácil. Antes se exigía tener al menos el 50% de las deudas vencidas a más de 90 días; hoy basta con el 30% o con tener dos procesos judiciales de cobro en curso. Además, los créditos por libranza o descuentos automáticos, que rara vez entran en mora porque se pagan directamente de la nómina o pensión, ya no se cuentan dentro del cálculo, lo que amplía la cobertura del beneficio.

La norma también contempla a las personas naturales comerciantes inscritas en Cámara de Comercio, como pequeños negocios o peluquerías de barrio, que ahora pueden renegociar sus deudas sin perder sus bienes esenciales. Incluso prevé casos de núcleos familiares en los que tanto esposos como esposas atraviesan simultáneamente una crisis económica.

Un alivio frente a las cobranzas

Uno de los puntos más sensibles es la presión de las entidades financieras y de cobro. Según Lara, la reforma incluyó una medida clave: al acogerse al régimen, se suspenden los embargos, remates y llamadas de cobro, lo que brinda tranquilidad al deudor mientras renegocia.

“Muchas personas se demoran demasiado en decidirse por miedo a quedar marcadas de por vida en el sistema financiero. Ese es un error. Esta ley está pensada precisamente para que la gente recupere su capacidad económica”, recalcó.



Una segunda oportunidad

La ley de insolvencia aplica a todas las deudas: bancos, cooperativas, impuestos, multas, administración de conjuntos e incluso préstamos familiares. Su objetivo es que el deudor asuma todo lo que debe, pero con reglas claras y sostenibles.

En palabras de Lara, se trata de un camino para “barajar de nuevo” y dar a las personas y pequeños empresarios la posibilidad de rehacer su vida económica. “No he visto a nadie que, usando bien este mecanismo, no encuentre alivio. Siempre representa una segunda oportunidad”, concluyó.



Los bancos van a dejar de llamar

Esto puede ser posible gracias a la Ley 2300 de 2023, o la “Ley Dejen de Fregar”, que fue creada para proteger a los deudores del acoso en las cobranzas. Esta norma establece que las entidades financieras y sus intermediarios solo pueden contactar a la persona deudora en horarios específicos, máximo dos veces por semana y únicamente a través de los canales que el mismo usuario autorice.

Además, prohíbe expresamente que se presione a familiares, amigos o compañeros de trabajo, garantizando que el cobro se realice de manera respetuosa y sin hostigamiento.

