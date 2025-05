En sencillos pasos puede dejar de recibir llamadas y mensajes molestos con publicidad

Muchas personas en Colombia se quejan de las llamadas, mensajes y correos electrónicos que llegan a su celular con contenido comercial o publicitario. Muchas de las empresas u operadores que llaman buscan ofrecer algún servicio, lo cual resulta molesto para los usuarios .

Y más cuando son mensajes repetitivos , los cuales, en ocasiones, ya han sido rechazados. Ante esto, en el país se empezó a implementar una ley que se llama ‘Dejen de Fregar’, la cual permite limitar el envío de todos estos contenidos.

A partir del 10 de abril, todos podrán inscribirse en el Registro de Números Excluidos (RNE), la plataforma administrada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

En términos sencillos, este registro permite a los consumidores elegir excluirse de la recepción de dichos mensajes de texto (SMS), así como de otros medios por los que los podrían contactar, como mensajes por aplicaciones o web, correos electrónicos y llamadas telefónicas.

De acuerdo con la CRC, para esto, los ciudadanos deberán realizar el registro indicando los canales que sí quieren autorizar y, asimismo, los que no, para ser contactados por las empresas y entidades.

“Con la actualización del Registro, tal y como lo fijó la mencionada Ley, los productores o proveedores de bienes y servicios están obligados a consultar el RNE para evitar contactar a los consumidores que se encuentren registrados en él”, aseveró la CRC a través de un comunicado.

Link para inscribir su número de celular y que no le lleguen mensajes molestos

Si desea hacer el proceso, haga click aquí: REGISTRO DE NÚMEROS EXCLUIDOS y siga los pasos que allí le indican; es fácil y rápido.

¿Por qué si me registré aún me llegan mensajes con publicidad o llamadas?

La CRC aclaró la activación del usuario no es instantánea, pues primero se debe validad la información, el sistema le enviará un correo electrónico o una notificación y ahí, deberá esperar a continuar el proceso.

La inscripción en el RNE no implica que el usuario no recibirá mensajes relacionados con la prestación del servicio por parte de su operador, tales como avisos de vencimiento o corte de facturación. Estos mensajes pueden ser enviados por el operador, siempre que no impliquen ningún costo para el usuario.

Requisitos que sí o sí debe tener en cuenta para registrar su número