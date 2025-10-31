Saque efectivo, Banco de Bogotá y Bancolombia reportan fallas este 31 de octubre

Este viernes, 31 de octubre, varios usuarios de las aplicaciones de Banco de Bogotá han reportado problemas al momento de sacar dinero, transferir o revisar su cuenta a través de la app. También hay quejas por fallas en Bancolombia.

De acuerdo con la página Downdetector, especializada en el rastreo de aplicaciones como estas, la caída empezó alrededor de las 12:00 del mediodía, intensificándose a la 1:00 y a las 5:00 de la tarde.

Según los datos recogidos hasta el momento, los problemas más reportados tienen relación con el retiro de dinero (49 %), transferencia de fondos (40 %) e iniciar sesión el celular (11 %).

A través de redes sociales, Banco de Bogotá respondió y confirmó que presentaron algunos "inconvenientes" en horas de la tarde.



"Estamos presentando intermitencias con nuestros servicios . Nuestro equipo ya está trabajando para solucionarlo lo antes posible. Gracias por la paciencia y comprensión", escribió la entidad en respuesta a un usuario que aseguró no poder usar su cuenta virtual.

Por su parte, Bancolombia mencionó que sufrió una "novedad" con la actualización del saldo en tiempo real. Aunque afirmaron que ya todo estaba solucionado para quienes necesitaban usar sus cuentas.

Las quejas también tienen que ver con las transferencias o pagos hechos a través del nuevo sistema de Bre-B. Usuarios intentan realizar la operación pero la operación no se completa y el dinero no se envía.

Por eso, es importante que revise y, si va a salir este viernes, aliste el efectivo como un respaldo en caso de que los problemas reportados continúen por varias horas.

Cabe recordar que esta caída ocurrió tan solo días después de que Amazon Web Services (AWS) fallara y afectará a varias entidades, grupos y servidores a nivel mundial, incluyendo cuentas bancarios, plataformas de streaming y mucho más; en Colombia, varias personas resultaron afectadas.