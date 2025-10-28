Nuevas fallas en Bancolombia afectan a usuarios este martes, 28 de octubre

Este martes, 28 de octubre, Bancolombia volvió a ser tendencia en redes sociales debido a los múltiples reportes de fallas en sus servicios digitales. Según los usuarios, la aplicación móvil, la página web y otros canales en línea presentan demoras o impiden completar operaciones bancarias básicas.

Entre las quejas más recurrentes se encuentran los inconvenientes para realizar transferencias, pagos y consultas de saldo. Muchos clientes aseguran que, pese a varios intentos, las transacciones no se procesan correctamente o quedan en estado pendiente.

Hasta el momento, la entidad financiera no ha emitido un comunicado oficial para explicar las causas del fallo ni ha informado cuándo se espera el restablecimiento total del servicio.

A diferencia de las plataformas digitales, los cajeros automáticos continúan funcionando con normalidad, permitiendo a los usuarios retirar dinero y realizar algunas operaciones presenciales.



Cabe recordar que el pasado viernes 24 de octubre de 2025, Bancolombia y su filial Nequi enfrentaron una caída masiva de más de 12 horas, lo que afectó a millones de clientes en todo el país. En aquella ocasión, las fallas coincidieron con una jornada clave de pagos y obligaciones financieras, generando gran malestar en redes sociales.

