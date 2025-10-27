En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Iván Cepeda
Petro en Lista Clinton
Huracán Melissa
Bancolombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / “Voy a decir que no hay”: insólita respuesta de señora en plena caída de Bancolombia y Nequi

“Voy a decir que no hay”: insólita respuesta de señora en plena caída de Bancolombia y Nequi

Todo sucedió durante una transmisión en vivo de Noticias Caracol. El video se hizo viral en redes.

respuesta de señora en plena caída de Bancolombia y Nequi
Respuesta de señora en plena caída de Bancolombia y Nequi
Foto: captura de pantalla - Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de oct, 2025

Durante el pasado viernes 24 de octubre de 2025 los colombianos se vieron sorprendidos con una nueva caída en los servicios de Nequi y Bancolombia, dos de las plataformas financieras más usadas en Colombia.

Desde muy temprano, miles de usuarios reportaron fallas al intentar ingresar a las aplicaciones móviles, hacer transferencias, pagar con código QR, retirar dinero en cajeros y acceder a la banca virtual, hecho que se normalizó hasta en horas de la tarde del mismo viernes.

Como suele ocurrir, las redes sociales se inundaron de quejas, memes y todo tipo de reacciones. Sin embargo, entre todas, una mujer se robó el protagonismo.

Durante una transmisión en vivo de Noticias Caracol, uno de los reporteros salió a las calles para conocer cómo la gente enfrentaba la situación. Fue entonces cuando María Rita Orozco, ama de casa, sorprendió con su espontaneidad y respuesta.

“Yo ahorita voy a una consulta odontológica y tengo que pagar por Nequi”, comentó la mujer. La periodista le preguntó qué iba a hacer ante la caída de la aplicación, y su respuesta desató la carcajada general: “Voy a esperar que me atiendan y después digo que no hay Nequi”, respondió.

El video rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde los usuarios celebraron su ingenio y autenticidad. “JAJAJAJAJAJA YO ERA EL ODONTÓLOGO”, “La tiene clara la señora”, “Ha nacido otro clásico colombiano” y “La sonrisa de una señora lista para burlarse del sistema 🤣”, fueron algunos de los comentarios que inundaron plataformas como X (antes Twitter) y TikTok.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Viral

Video

Noticias Caracol

Nequi

Bancolombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad