“Voy a decir que no hay”: insólita respuesta de señora en plena caída de Bancolombia y Nequi

Durante el pasado viernes 24 de octubre de 2025 los colombianos se vieron sorprendidos con una nueva caída en los servicios de Nequi y Bancolombia, dos de las plataformas financieras más usadas en Colombia.

Desde muy temprano, miles de usuarios reportaron fallas al intentar ingresar a las aplicaciones móviles, hacer transferencias, pagar con código QR, retirar dinero en cajeros y acceder a la banca virtual, hecho que se normalizó hasta en horas de la tarde del mismo viernes.

Como suele ocurrir, las redes sociales se inundaron de quejas, memes y todo tipo de reacciones. Sin embargo, entre todas, una mujer se robó el protagonismo.

Durante una transmisión en vivo de Noticias Caracol, uno de los reporteros salió a las calles para conocer cómo la gente enfrentaba la situación. Fue entonces cuando María Rita Orozco, ama de casa, sorprendió con su espontaneidad y respuesta.



“Yo ahorita voy a una consulta odontológica y tengo que pagar por Nequi”, comentó la mujer. La periodista le preguntó qué iba a hacer ante la caída de la aplicación, y su respuesta desató la carcajada general: “Voy a esperar que me atiendan y después digo que no hay Nequi”, respondió.

El video rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde los usuarios celebraron su ingenio y autenticidad. “JAJAJAJAJAJA YO ERA EL ODONTÓLOGO”, “La tiene clara la señora”, “Ha nacido otro clásico colombiano” y “La sonrisa de una señora lista para burlarse del sistema 🤣”, fueron algunos de los comentarios que inundaron plataformas como X (antes Twitter) y TikTok.