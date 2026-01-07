Así puede simular las tarifas del SOAT en 2026: Superfinanciera habilitó herramienta

Desde el pasado 1 de enero de 2026 comenzó a regir el aumento en las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), de acuerdo con lo establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia, que se mantienen las 14 categorías diferenciales de precios creadas por el Gobierno nacional.



¿Cuál fue el aumento en las tarifas del SOAT en 2026?

De acuerdo con lo establecido, los microbuses, taxis, motocicletas de bajo cilindraje (menos de 200 cc) y vehículos de negocio pagarán menos que el resto del parque automotor y solo se dejó un incremento del 5. 17 %; mientras que los propietarios de vehículos particulares, camionetas y camiones de carga recibirán un pequeño alivio con solo del 0.38 %.

“Cabe señalar que las tarifas máximas aplicables a las categorías con rango diferencial por riesgo definidas en el Decreto 2497 de 2022, modificado por el Decreto 2312 de 2023, se deben ajustar con base en la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT), es decir, 5,17% para 2026”, explicó la Superfinanciera.

La multa por no tener Soat vigente es de 1.2 millones en 2025 Foto: AFP y Blu Radio

Lista de precios del SOAT 2026

Ciclomotor



$124.100

Motos



Menos de 100 c.c.: $256.200

Entre 100 y 200 c.c.: $343.300

Más de 200 c.c.: $761.400

Moto carro, tricimoto y cuadriciclo



Tarifa única: $386.900

Motocarro



5 pasajeros: $386.900

Camperos y camionetas



Menos de 1.500 c.c. – Menos de 10 años: $792.800

Menos de 1.500 c.c. – 10 o más años: $953.000

Entre 1.500 y 2.500 c.c. – Menos de 10 años: $946.600

Entre 1.500 y 2.500 c.c. – 10 o más años: $1.121.400

Más de 2.500 c.c. – Menos de 10 años: $1.110.300

Más de 2.500 c.c. – 10 o más años: $1.274.000

Carga o mixto



Menos de 5 toneladas: $888.400

Entre 5 y 15 toneladas: $1.282.800

Más de 15 toneladas: $1.621.900

Oficiales especiales



Menos de 1.500 c.c.: $999.500

Entre 1.500 y 2.500 c.c.: $1.260.200

Más de 2.500 c.c.: $1.510.600

Vehículos familiares



Menos de 1.500 c.c. – Menos de 10 años: $447.300

Menos de 1.500 c.c. – 10 o más años: $592.900

Entre 1.500 y 2.500 c.c. – Menos de 10 años: $544.700

Entre 1.500 y 2.500 c.c. – 10 o más años: $677.400

Más de 2.500 c.c. – Menos de 10 años: $636.000

Más de 2.500 c.c. – 10 o más años: $754.300

Vehículos de 6 o más pasajeros



Menos de 2.500 c.c. – Menos de 10 años: $797.300

Menos de 2.500 c.c. – 10 o más años: $1.017.700

2.500 c.c. o más – Menos de 10 años: $1.067.300

2.500 c.c. o más – 10 o más años: $1.281.600

Autos de negocio



Menos de 1.500 c.c. – Menos de 10 años: $281.900

Menos de 1.500 c.c. – 10 o más años: $352.000

Entre 1.500 y 2.500 c.c. – Menos de 10 años: $350.000

Entre 1.500 y 2.500 c.c. – 10 o más años: $432.400

Más de 2.500 c.c. – Menos de 10 años: $451.400

Más de 2.500 c.c. – 10 o más años: $529.300

Buses y busetas urbanos



Tarifa única: $673.300

Servicio público intermunicipal



Menos de 10 pasajeros: $665.500

10 o más pasajeros: $965.300

Seguro SOAT Foto: SOAT

Simulador SOAT 2026: así puede revisar el precio con la Superfinanciera

A través de la página web oficial de la Superfinanciera, encontrará un apartado dedicado a las tarifas máximas del SOAT para 2026 y allí encontrará el simulador:



Elegirá que tipo de vehículo es y el modelo de este. Escoja el cilindraje de su vehículo. Ahí aparecerá el precio que deberá pagar este año.

Este es el link del simulador SOAT 2026: https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/61331/simulador-y-tarifas-de-servicios-financieros/otros-servicios/seguros/seguro-obligatorio-de-accidentes-de-transito-61331/