Así puede simular las tarifas del SOAT en 2026: Superfinanciera habilitó herramienta

Desde el pasado 1 de enero de 2026 comenzó a regir el aumento en las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), de acuerdo con lo establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia, que se mantienen las 14 categorías diferenciales de precios creadas por el Gobierno nacional.
¿Cuál fue el aumento en las tarifas del SOAT en 2026?
De acuerdo con lo establecido, los microbuses, taxis, motocicletas de bajo cilindraje (menos de 200 cc) y vehículos de negocio pagarán menos que el resto del parque automotor y solo se dejó un incremento del 5. 17 %; mientras que los propietarios de vehículos particulares, camionetas y camiones de carga recibirán un pequeño alivio con solo del 0.38 %.
“Cabe señalar que las tarifas máximas aplicables a las categorías con rango diferencial por riesgo definidas en el Decreto 2497 de 2022, modificado por el Decreto 2312 de 2023, se deben ajustar con base en la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT), es decir, 5,17% para 2026”, explicó la Superfinanciera.
Lista de precios del SOAT 2026
Ciclomotor
$124.100
Motos
Menos de 100 c.c.: $256.200
Entre 100 y 200 c.c.: $343.300
Más de 200 c.c.: $761.400
Moto carro, tricimoto y cuadriciclo
Tarifa única: $386.900
Motocarro
5 pasajeros: $386.900
Camperos y camionetas
Menos de 1.500 c.c. – Menos de 10 años: $792.800
Menos de 1.500 c.c. – 10 o más años: $953.000
Entre 1.500 y 2.500 c.c. – Menos de 10 años: $946.600
Entre 1.500 y 2.500 c.c. – 10 o más años: $1.121.400
Más de 2.500 c.c. – Menos de 10 años: $1.110.300
Más de 2.500 c.c. – 10 o más años: $1.274.000
Carga o mixto
Menos de 5 toneladas: $888.400
Entre 5 y 15 toneladas: $1.282.800
Más de 15 toneladas: $1.621.900
Oficiales especiales
Menos de 1.500 c.c.: $999.500
Entre 1.500 y 2.500 c.c.: $1.260.200
Más de 2.500 c.c.: $1.510.600
Vehículos familiares
Menos de 1.500 c.c. – Menos de 10 años: $447.300
Menos de 1.500 c.c. – 10 o más años: $592.900
Entre 1.500 y 2.500 c.c. – Menos de 10 años: $544.700
Entre 1.500 y 2.500 c.c. – 10 o más años: $677.400
Más de 2.500 c.c. – Menos de 10 años: $636.000
Más de 2.500 c.c. – 10 o más años: $754.300
Vehículos de 6 o más pasajeros
Menos de 2.500 c.c. – Menos de 10 años: $797.300
Menos de 2.500 c.c. – 10 o más años: $1.017.700
2.500 c.c. o más – Menos de 10 años: $1.067.300
2.500 c.c. o más – 10 o más años: $1.281.600
Autos de negocio
Menos de 1.500 c.c. – Menos de 10 años: $281.900
Menos de 1.500 c.c. – 10 o más años: $352.000
Entre 1.500 y 2.500 c.c. – Menos de 10 años: $350.000
Entre 1.500 y 2.500 c.c. – 10 o más años: $432.400
Más de 2.500 c.c. – Menos de 10 años: $451.400
Más de 2.500 c.c. – 10 o más años: $529.300
Buses y busetas urbanos
Tarifa única: $673.300
Servicio público intermunicipal
Menos de 10 pasajeros: $665.500
10 o más pasajeros: $965.300
Simulador SOAT 2026: así puede revisar el precio con la Superfinanciera
A través de la página web oficial de la Superfinanciera, encontrará un apartado dedicado a las tarifas máximas del SOAT para 2026 y allí encontrará el simulador:
Elegirá que tipo de vehículo es y el modelo de este.
Escoja el cilindraje de su vehículo.
Ahí aparecerá el precio que deberá pagar este año.