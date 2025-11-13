En vivo
Blu Radio  / Economía  / El caso por el que la Superfinanciera sancionó a Bancolombia: fue hace más de un año

El caso por el que la Superfinanciera sancionó a Bancolombia: fue hace más de un año

El cuestionamiento principal de la Superintendencia se debe a que el banco no previó todas las consecuencias que podían surgir de la implementación de esos ajustes operativos en sus sistemas, lo que se tradujo en la falla.

