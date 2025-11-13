El caso por el que la Superfinanciera sancionó a Bancolombia: fue hace más de un año

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha impuesto una multa de 500 millones de pesos a Bancolombia debido a las deficiencias y la indisponibilidad de sus plataformas y canales digitales. Esta sanción surge a raíz de una serie de intermitencias que afectaron masivamente el servicio a los clientes.

Bancolombia atiende a casi 25 millones de clientes. De ellos, aproximadamente 4 millones de personas utilizan la aplicación, que es una de las que presenta las caídas más frecuentes.



La multa y el episodio sancionado

El episodio específico que motivó esta sanción de 500 millones de pesos ocurrió hace un año, durante los días 3, 4 y 5 de junio del año pasado. Durante esos tres días, se presentó una indisponibilidad en los canales de atención y servicio del banco.

Nicolás Pavel, superintendente delegado para el Consumidor Financiero, explicó en Mañanas Blu, que identificaron que el evento causó una afectación significativa al servicio de los consumidores financieros.



Respuesta insuficiente

Determinaron que la causa inicial del problema fue una labor de mantenimiento preventivo programada por el banco para ese domingo. Aunque Bancolombia argumentó que la situación fue "repentina" y no prevista, la Superintendencia pudo establecer, tras su labor de supervisión, que se trató de una actividad programada.

El cuestionamiento principal de la Superintendencia se debe a que el banco no previó todas las consecuencias que podían surgir de la implementación de esos ajustes operativos en sus sistemas, lo que se tradujo en la falla. Consideran que Bancolombia debió haber adoptado el principio de debida diligencia, el cual exige que, ante cualquier situación imprevista durante el mantenimiento, el banco tuviera la capacidad de responder con solidez.



La sanción se impuso porque la capacidad de respuesta del banco para atender la contingencia —incluyendo situaciones de angustia, reclamos y la imposibilidad de realizar transacciones o consultas básicas— no fue lo suficientemente sólida ni consistente para satisfacer las expectativas de sus consumidores.

