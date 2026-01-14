Supersociedades ordena liquidación de Ponqués Don Jacobo: ¿Qué pasará con la Genovesa?

Industrias de Alimentos Don Jacobo SAS inició un proceso de liquidación judicial luego de que la Superintendencia de Sociedades confirmó que la pastelería no logró cumplir los compromisos pactados dentro del proceso de reorganización, lo que evidenció su inviabilidad financiera y operativa.

La empresa santandereana, fundada por el repostero Jacobo Álvarez Lastra en 1987, es producto de la inspiración que le generó su madre Fanny Lastra, y que hoy lo hace referente nacional por la icónica torta Genovesa.

De acuerdo con el organismo de control, la liquidación judicial simplificada se establece como un mecanismo legal orientado a proteger el patrimonio empresarial, garantizar el respeto por el orden crediticio y asegurar una administración ordenada, transparente y eficiente de los activos de la sociedad.

#Comunicado 📣 La Superintendencia de Sociedades ordenó la apertura del proceso de Liquidación Judicial Simplificada de la

sociedad INDUSTRIAS DE ALIMENTOS DON JACOBO

— Superintendencia de Sociedades (@SSociedades) January 13, 2026

Según reportes, Don Jacobo SAS no ha tenido los mejores resultados en los últimos años, en 2024 sus ingresos fueron de $12.423 millones, la mitad que el año anterior. Cifras que pasaron factura, acumulando una deuda de $900 millones solo entre 2023 y 2024.

El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, explicó que este tipo de procedimientos buscan cerrar de manera responsable aquellas compañías que ya no cuentan con condiciones para continuar en el mercado. “La liquidación judicial simplificada es una medida que permite proteger los derechos de los involucrados y promover procesos técnicos, siempre en defensa del interés general".

Cabe destacar que en la actualidad Don Jacobo cuenta con más de 60 sedes en 10 ciudades de Colombia, entre las que están Bucaramanga, Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta y Pereira.