"Yo le puse la raya al Tigre": Nicolás Barguil, nuevo presidente de la Cámara

El representante a la Cámara por el Partido Conservador, Nicolás Barguil, fue elegido como nuevo presidente de la Cámara de Representantes para el primer periodo legislativo, tras obtener una votación de 180 votos sobre un total de 183 posibles. Durante una entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales en Blu Radio, el congresista se refirió a los acuerdos políticos que hicieron posible su designación, su postura frente al presidente electo Abelardo de la Espriella y el trámite de las iniciativas legislativas en la corporación.

Acuerdos políticos y elección en la Cámara

La llegada de Nicolás Barguil a la presidencia de la corporación se dio como resultado de una reorganización en los pactos suscritos por las colectividades con mayor representación. Según explicó el parlamentario, la distribución inicial establecía que la presidencia del primer año correspondía al Centro Democrático, el segundo al Partido Liberal y el tercero al Partido Conservador.

No obstante, las dinámicas de negociación entre las bancadas modificaron el orden pactado: "En esos acuerdos, el Centro Democrático pide el tercer año para ellos. Y ahí es donde el Partido Conservador levanta la mano y pide el respaldo de esos partidos para la presidencia en el primer año. Y de ahí sale la candidatura de Nicolás Barguil, del acuerdo y los consensos que se hicieron con los partidos mayoritarios, que hoy terminaron cumpliéndose".

El presidente de la corporación destacó que el resultado de 180 votos refleja el cumplimiento de lo pactado entre los movimientos políticos y el trabajo de socialización de su propuesta con los integrantes de la Cámara de Representantes. Asimismo, se comprometió a ser garante del cumplimiento de estos acuerdos durante los cuatro años del periodo legislativo.



Un grupo de congresistas, petristas y uribistas, festeja con los brazos levantados dentro del recinto parlamentario durante una jornada de votación legislativa. Las pantallas del recuadro superior muestran la transmisión oficial del debate. SENADO

Independencia y relación con el Poder Ejecutivo

En relación con el manejo de la plenaria y las garantías para las distintas fuerzas políticas, Barguil afirmó que su administración estará enfocada en mantener la armonía y el respeto por el equilibrio institucional frente a los proyectos presentados tanto por el Gobierno nacional como por las bancadas parlamentarias.

Al ser indagado sobre su alineación política frente al presidente electo Abelardo De La Espriella y su posición institucional, el congresista señaló: "Yo le puse la raya al tigre".

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Frente a la relación ejecutiva y legislativa con el mandatario electo, Barguil sostuvo que existe una relación de conocimiento previo y confianza en el respeto a la autonomía del Congreso de la República: "Conozco a Abelardo, conozco su talante y sé que será respetuoso del Congreso, de sus decisiones, y que vamos a trabajar en armonía por el país."

Posición sobre votaciones y disciplina de partido

Durante la entrevista se abordó el comportamiento de la bancada conservadora en el cuatrienio anterior y el respaldo a proyectos del gobierno saliente de Gustavo Petro. Barguil rechazó las afirmaciones sobre una supuesta militancia en sectores afines al petrismo y aclaró que sus decisiones legislativas se ajustaron a las directrices de su colectividad.

Yo nunca fui petrista, yo fui conservador. Voté en los proyectos que estaban de acuerdo o que eran las líneas que el partido nos dejaba, porque muchas de las líneas del partido, el Partido Conservador no estaba de acuerdo con muchos de los proyectos que no los acompañé Dijo.

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En cuanto a las sanciones impuestas por el Partido Conservador a algunos congresistas en el periodo pasado, Barguil indicó que la colectividad tomó medidas frente a los integrantes que se apartaron de los ideales institucionales.

Comisiones e iniciativas en agenda

Respecto a la conformación de las mesas directivas en las comisiones constitucionales, el presidente de la corporación recordó que la integración responde a la representación numérica de cada partido político en el Congreso de la República. Las bancadas con mayor presencia corresponden al Pacto Histórico, Centro Democrático, Partido Liberal y Partido Conservador.

Finalmente, sobre la propuesta para definir si la sesión de posesión presidencial de Abelardo De La Espriella se llevará a cabo en Popayán o en las instalaciones del Congreso en Bogotá, Barguil confirmó que el tema será debatido el martes 28 de julio. La decisión dependerá del análisis de las condiciones de seguridad del presidente electo y de las objeciones presentadas por bancadas como el Pacto Histórico.