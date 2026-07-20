Así fue la votación que eligió a Nicolás Barguil como presidente de la Cámara de Representantes

La Cámara de Representantes eligió a Nicolás Barguil, del Partido Conservador, como su nuevo presidente para la Legislatura 2026 - 2027, en cumplimiento de los acuerdos políticos alcanzados entre las diferentes colectividades.

Votaron 181 congresistas. Barguil obtuvo 180 votos y sólo uno en blanco.

La elección se realizó con una única postulación para cada uno de los cargos en disputa, una fórmula respaldada por casi todos los representantes.

El Partido Conservador presentó la candidatura de Nicolás Barguil para la presidencia de la Cámara. Por su parte, el Partido Liberal, Creemos, Salvación Nacional y Cambio Radical postularon a Simón Molina para la primera vicepresidencia, quien fue respaldo por 180 votos y uno en blanco.



El Pacto Histórico respaldó la candidatura de Erick Adrián Velasco para la segunda vicepresidencia y recibió el apoyo de 179 votos y dos nulos.

En los demás cargos de la corporación se eligió a Jhon Abiud Ramírez, del Partido de La U, en la Dirección Administrativa; el liberal Miguel Ángel Sánchez fue electo secretaría General, y James Canizales Serrano en la Subsecretaría, por postulación del Centro Democrático.

Nicolás Barguil // Foto: suministrada

El perfil del nuevo presidente

Nicolás Barguil, de 42 años y oriundo de Montería, departamento de Córdoba, llegó al Congreso en 2022 tras ser elegido representante a la Cámara por el Partido Conservador.

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Durante su gestión ha integrado la Comisión Quinta, la Comisión Legal de Cuentas y la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista. En 2023 fue elegido vocero de la bancada conservadora en la Cámara y actualmente también hace parte del Directorio Nacional Conservador, desde donde participa en la orientación política de la colectividad.

Barguil es profesional en Marketing y Negocios Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Gerencia Pública y magíster en Administración de Empresas de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Según el perfil oficial del partido, antes de incursionar en la política, Barguil desarrolló una trayectoria de más de 14 años en el sector agroindustrial, experiencia que, según su perfil, le permitió conocer de cerca las necesidades del campo y de los sectores productivos del país.