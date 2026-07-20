Él es Nicolás Barguil, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes

Nicolás Barguil fue elegido como nuevo presidente de la Cámara de Representantes para la legislatura 2026-2027, luego de obtener el respaldo mayoritario de las bancadas del Congreso en desarrollo de los acuerdos políticos alcanzados para la conformación de las mesas directivas del nuevo periodo legislativo.

El congresista cordobés, integrante del Partido Conservador Colombiano, asumirá una de las dignidades más importantes del Poder Legislativo, desde donde tendrá la responsabilidad de dirigir las sesiones plenarias, conducir los debates, coordinar la agenda legislativa y ejercer la representación institucional de la corporación durante el primer año del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

Su elección fue el resultado de varios días de negociaciones entre las principales fuerzas políticas con representación en el Congreso. Aunque el Centro Democrático y Cambio Radical también aspiraban a ocupar la Presidencia de la Cámara, finalmente las bancadas alcanzaron un consenso que permitió al Partido Conservador quedarse con el cargo durante el primer año del cuatrienio 2026-2030.

¿Quién es Nicolás Barguil?

Nicolás Barguil representa al departamento de Córdoba en la Cámara de Representantes y ha desarrollado su carrera política desde las filas del Partido Conservador. Durante su paso por el Congreso ha participado en diferentes iniciativas legislativas enfocadas en temas económicos, desarrollo regional y fortalecimiento institucional.



Nicolás Barguil, presidente de la Cámara de Representantes. Foto: Suministrada

A lo largo de su gestión también ha integrado distintas comisiones constitucionales y accidentales, participando en la discusión de proyectos de ley relacionados con el fortalecimiento de las finanzas territoriales, la competitividad y el impulso al desarrollo de las regiones.

Dentro de su colectividad es considerado un dirigente con capacidad de concertación, una característica que terminó siendo determinante durante las conversaciones entre los partidos para definir la conformación de las mesas directivas del Congreso.

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Precisamente ese perfil facilitó que su nombre lograra respaldo no solo dentro del Partido Conservador, sino también entre otras bancadas que harán parte de las mayorías legislativas durante el nuevo periodo constitucional.

La llegada de Barguil a la Presidencia de la Cámara fue posible gracias al acuerdo alcanzado entre las principales colectividades para distribuir esa dignidad durante los cuatro años del Congreso.

Según lo pactado, el Partido Conservador encabezará la corporación durante la legislatura 2026-2027. Posteriormente, la Presidencia pasará al Partido Liberal, luego al Centro Democrático y, finalmente, a Cambio Radical. Sin embargo, los nombres de quienes asumirán esas responsabilidades en los años siguientes aún deberán ser definidos mediante nuevas negociaciones entre las bancadas.

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Con este esquema de alternancia, los partidos buscaron garantizar una representación equilibrada de las principales fuerzas políticas dentro de la dirección de la Cámara de Representantes.

Los retos al frente de la Cámara

Como presidente de la corporación, Nicolás Barguil tendrá la tarea de garantizar el normal desarrollo de las sesiones legislativas y facilitar la discusión de los proyectos que serán radicados tanto por el Gobierno nacional como por los congresistas.

Además de conducir los debates, deberá liderar la organización de la agenda legislativa y promover consensos entre las diferentes bancadas en un Congreso que iniciará funciones con importantes reformas y proyectos de alto impacto para el país.

Su elección marca el inicio de una nueva etapa para la Cámara de Representantes, en la que el diálogo entre las distintas fuerzas políticas será determinante para el avance de la agenda legislativa durante la primera legislatura del periodo 2026-2030.