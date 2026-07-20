El discurso del presidente saliente del Congreso: mensaje a Petro y saludo a De La Espriella

En el marco de la instalación del nuevo Congreso de la República para el periodo legislativo 2026-2030, el presidente saliente de la corporación, Lidio García Turbay, pronunció su discurso de despedida. Durante la intervención, el congresista hizo un balance de su gestión, defendió la autonomía del Poder Legislativo y dirigió mensajes puntuales tanto al mandatario saliente, Gustavo Petro, como al presidente electo, Abelardo De La Espriella.

García Turbay destacó que le correspondió liderar la corporación en dos coyunturas complejas: la pandemia y un periodo de marcadas tensiones políticas. En su intervención, reiteró que la independencia del Legislativo busca preservar el equilibrio institucional en el país.

El mensaje al presidente saliente Gustavo Petro

En uno de los apartes centrales de su alocución, el senador dirigió unas palabras al presidente de la República, Gustavo Petro, enfatizando en la responsabilidad de proteger las instituciones democráticas.

"La democracia colombiana tuvo la grandeza de dejar atrás viejas heridas, abrir las puertas de la institucionalidad y permitir que cualquier ciudadano pudiera alcanzar, por la vía democrática, la más alta magistratura del Estado. Esa generosidad merece reciprocidad. Quien ha recibido de la democracia la oportunidad de gobernar tiene también el deber de protegerla", expresó García.



Discurso de Lidio García en instalación del nuevo Congreso Foto: x @SenadoGovCo

El presidente saliente del Senado agregó que "ningún presidente fortalece las instituciones cuando las desacredita sin pruebas, formula acusaciones sin fundamento o convierte la sospecha permanente en instrumento de confrontación", señalando que la voz presidencial debe contribuir a mantener la legitimidad institucional.



Saludo al presidente electo Abelardo De La Espriella

Por otra parte, García Turbay extendió un reconocimiento al presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, quien asumirá la Jefatura de Estado el próximo 7 de agosto.

"Expreso igualmente mi reconocimiento al nuevo presidente de la República, doctor Abelardo de la Espriella. He visto en él creatividad, disciplina, carácter, sentido de país y una permanente voluntad de convertir las ideas en realidades. Le deseo el mayor de los éxitos, porque su éxito será también el de Colombia", afirmó.

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Asimismo, manifestó que desde su labor parlamentaria actuará como un facilitador de las decisiones requeridas por el país, evitando posturas de oposición por mera conveniencia política.



Llamado a la unidad nacional

Finalmente, el saliente presidente del Congreso hizo un llamado a la dirigencia política para reducir la confrontación y priorizar los acuerdos sobre las diferencias ideológicas.

Al cierre de su intervención, invitó formalmente a Gustavo Petro y a Abelardo De La Espriella a trabajar por el futuro de la nación respetando las decisiones democráticas.