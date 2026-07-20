Abelardo De La Espriella denuncia plan para atentar contra su vida durante los eventos de empalme

El equipo de seguridad del presidente electo, Abelardo De La Espriella, aseguró que recibió información de inteligencia que advierte sobre un presunto plan para atentar contra su vida durante el desarrollo de la agenda de empalmes regionales.

Según el comunicado, los reportes conocidos por las autoridades indican que estructuras del ELN y de las disidencias de las Farc habrían ofrecido hasta 3.000 millones de pesos para ejecutar un atentado.

La información también advierte sobre posibles intentos de infiltración en ruedas de prensa y actividades públicas, especialmente en eventos con presencia de niños y adultos mayores.

Pese a la advertencia, el presidente electo aseguró que no suspenderá su agenda de trabajo ni el proceso de empalme territorial. “El país no puede ceder ante las amenazas de quienes pretenden imponer el miedo mediante la violencia”, afirmaron en el comunicado.



No obstante, el equipo del presidente electo anunció que se implementarán controles extraordinarios de seguridad para proteger tanto al presidente electo como a los ciudadanos que asistan a los eventos programados.

Finalmente, solicitaron a las autoridades adelantar las investigaciones para establecer el origen de la amenaza, identificar a los responsables y prevenir cualquier acción que ponga en riesgo la vida del mandatario electo y de la población civil.