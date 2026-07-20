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Abelardo De La Espriella al agradecer a Antioquia, afirmó que trabajará para sacar obras pendientes

Aseguró que se debe replicar el modelo de gobierno de Medellín y Antioquia para lograr la patria milagro. Resaltó el nombramiento de tres ministras paisas en su gabinete.

Abelardo en Medellín.
De La Espriella en Medellín.
Foto: Alcaldía de Medellín.
Por: Héctor David Santamaría
|
Actualizado: 20 de jul, 2026

Ante la comunidad de Medellín, el presidente electo Abelardo De La Espriella agradeció a Antioquia porque gracias a su voto él es presidente. Aseguró que trabajará de la mano de los gobernantes para sacar adelante obras y proyectos que estén atrasados.

Hay que recordar que en Antioquia, obtuvo casi 2 millones 200 mil votos, el 64,42 % de las votaciones en el departamento, por eso afirmó que es su motor, para avanzar en la patria milagro porque el grito de independencia se vivió el pasado 21 de junio cuando ganó.

Por eso dice que se debe replicar lo que han hecho los Gobiernos de Medellín y Antioquia, y por esa razón ha nombrado tres mujeres ministras en su gabinete.

Ante los rifirrafes que se han tenido con el Gobierno de Gustavo Petro por dinero para obras como Metro de la 80, Ferrocarril de Antioquia y el Túnel del Toyo, afirmó que con su Gobierno será diferente: “Voy a trabajar con ustedes de manera mancomunada para darle a este departamento y a todos sus municipios el lugar que se merece desde el Gobierno Nacional. Y lo haremos sin dilaciones, sin procrastinar, porque Antioquia se merecen aliviar sus dolores, se merecen lo mejor, porque los paisas han sido el motor de esta patria que tanto amamos”, aseguró.

El presidente electo y las autoridades de Antioquia, se trasladan al Tunel del Toyo, donde se prevé puedan hacer su primer anunció en materia de proyectos estratégicos para esta región del país.

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Además, en su discurso insistió que se posicionará junto a su gabinete, el próximo 7 de agosto en una guarnición militar, para rendir homenaje a los héroes de la patria.

Abelardo De La Espriella afirmó que no va a hablar con bandidos: “Nunca más la gente arrodillada, nunca más la fuerza pública arrinconada. Quien no se someta a la justicia deberá caer con toda la fuerza del tigre”, expresó.

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En los 8 minutos en los cuales le habló al pueblo antioqueño, que acudió a la parada militar, fue enfático al indicar que no aceptará ningún acto de corrupción, porque según el presidente electo la plata es sagrada, quien cometa algún hecho no tendrá compasión y sabrá lo duro que muerde el tigre Abelardo De La Espriella.

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