Presidente electo De La Espriella lideró segunda reunión de ministros designados en Barranquilla

Bajo un robusto operativo de seguridad se llevó a cabo este sábado, en el norte de Barranquilla, la segunda reunión de ministros designados, convocada por el presidente electo, Abelardo De La Espriella. Las autoridades cerraron las vías aledañas a la sede política del jefe de Estado entrante para que el encuentro se desarrollara con tranquilidad.

La novedad con respecto a la primera cita que ocurrió en este mismo lugar, fue la presencia de las recién escogidas María Nohemí Arboleda, Alexandra Falla Zerrate y Paola Holguín para las carteras de Minas y Energía, TIC y Cultura.

De igual manera, aunque el nombramiento de Indalecio Dangond en el ministerio de Agricultura fue confirmado hace poco, recordemos que él sí logró estar el pasado 10 de julio.

Cómo ellos, también cumplieron con su asistencia los ministros designados, Rodrigo Lara Restrepo, de interior; Miguel Gómez Martínez, de Hacienda; Elsa Noguera, de Transporte; Jaime Andrés Beltrán, de Vivienda; entre varios otros.



Al parecer durante la reunión se hablaron temas claves como el balance de la gira por Estados Unidos que realizó el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, la expectativa con miras a la selección de nuevo presidente del Congreso y la eventual inversión de US$63 millones que realizará el Banco Interamericano de Desarrollo.

“Durante estos encuentros se ha revisado la hoja de ruta de la administración entrante, la articulación entre los diferentes sectores y las acciones necesarias para garantizar un comienzo ordenado, responsable y enfocado en las principales necesidades de los colombianos. El presidente electo ha impartido instrucciones para que todo el equipo de Gobierno trabaje de manera coordinada, con objetivos claros, sentido de urgencia y plena responsabilidad frente al mandato recibido en las urnas”, escribió el equipo de comunicación en una misiva.

Luego de casi tres horas de reunión, los asistentes se marcharon del lugar sin entregar declaraciones a los medios de comunicación.

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Otra polémica

Mientras se adelantaba la reunión de ministros designados por el presidente electo Abelardo De La Espriella en Barranquilla, el ministro de Agricultura entrante, Indalecio Dangond, se fue de frente contra el Decreto 765 de 2026 impulsado por el gobierno del Presidente Petro, al que criticó por presuntamente “acelerar la transferencia de predios rurales administrados por la SAE a la Agencia Nacional de Tierras”

Según Dangond, esto estaría ocurriendo “incluso cuando existen procesos de extinción de dominio en curso”. “La reforma agraria no puede construirse sobre atajos jurídicos ni mediante la entrega anticipada de predios que podrían no cumplir los requisitos legales para su adjudicación”. Agregó en un comunicado que muchos de estos inmuebles no han sido objeto del saneamiento jurídico correspondiente, por lo que su situación legal aún puede dar lugar a controversias.

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“El Gobierno entrante revisará el alcance de este decreto para garantizar que la política de tierras avance con legalidad, seguridad jurídica y pleno respeto al Estado de Derecho”, finalizaron.

