Gobierno entrante acuerda con Estados Unidos crear centro regional contra el narcotráfico

La delegación del gobierno entrante de Colombia concluyó su agenda de trabajo en Washington, Estados Unidos, tras sostener reuniones con altos funcionarios de la administración del presidente Donald Trump para fortalecer la cooperación bilateral en materia de defensa y seguridad.

La misión estuvo encabezada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y contó con la participación, entre otros, del ministro de Defensa designado, Jorge Mora, entre otros integrantes del equipo de transición.

Según explicó Mora, la agenda finalizó con el acompañamiento de Joseph M. Humire, subsecretario de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas.

"Durante la jornada se sostuvieron reuniones con las principales oficinas responsables de seguridad hemisférica, cooperación en seguridad, defensa de la patria, ciberseguridad, defensa económica, operaciones especiales, lucha contra el narcotráfico y la Oficina del Secretario de Guerra de los Estados Unidos", afirmó el ministro designado.



Como resultado de los encuentros, ambas partes acordaron avanzar en la recuperación, modernización y fortalecimiento de capacidades estratégicas que, según la delegación colombiana, se han deteriorado en los últimos años.

Entre las prioridades figuran la disponibilidad y el sostenimiento de la flota de helicópteros, los sistemas de protección contra drones, la asistencia técnica mediante asesores especializados en inteligencia, planeamiento y justicia, así como el fortalecimiento de la ciberdefensa y la ciberseguridad.

La agenda también contempla la estructuración de un nuevo programa de entrenamiento conjunto.

Publicidad

"Este último tendrá como proyección la creación en Colombia de un Centro Regional de Entrenamiento contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales, orientado a mejorar la interoperabilidad, la preparación operacional y la cooperación con países aliados", explicó Mora.

Durante las reuniones también se planteó fortalecer las capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, operaciones especiales, protección de infraestructura crítica, interdicción aérea, marítima y fluvial, sostenimiento logístico, comunicaciones interoperables, investigación criminal transnacional y transferencia de conocimiento y tecnología, entre otras áreas consideradas prioritarias.

Otro de los puntos abordados fue la construcción de un nuevo programa bilateral de cooperación y asistencia estratégica con alcance regional, denominado Plan Patriota 2.0.

Publicidad

"En estos espacios se exploró la construcción conjunta de un nuevo programa bilateral de cooperación y asistencia estratégica, con proyección regional, denominado Plan Patriota 2.0. Esta iniciativa se concibe como parte del ingreso de Colombia a la Coalición Americana contra los Carteles y se fundamenta en el diseño de la nueva Política de Defensa, Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como en la estrategia de Campañas Militares y Policiales sobre Áreas Priorizadas para la Recuperación y Estabilización de la Seguridad", señaló Mora.

De acuerdo con el gobierno entrante, los compromisos alcanzados marcan el inicio de una nueva etapa de cooperación entre Colombia y Estados Unidos, enfocada en recuperar capacidades estratégicas, fortalecer la lucha contra el narcotráfico y las amenazas transnacionales, consolidar la autoridad del Estado y contribuir a la estabilidad regional.