La puja por el Senado enfrenta al Centro Democrático con el Gobierno entrante de De la Espriella

El presidente del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, cuestionó la postura del Gobierno frente a la elección de la presidencia del Senado y aseguró que la colectividad tiene el derecho de aspirar a esa dignidad en el primer año de la nueva legislatura.

En entrevista con El Radar de Blu Radio, afirmó que el partido mantiene su respaldo al presidente electo Abelardo De La Espriella, pero considera que el Ejecutivo está modificando las reglas que tradicionalmente han regido la conformación de las mesas directivas del Congreso.

"El Centro Democrático lo único que ha dicho es que tiene el derecho legítimo de aspirar a la presidencia del Senado el primer año. Al parecer, el Gobierno quiere cambiar esas reglas de juego", comentó.

En ese sentido Vallejo explicó que, a su juicio, la asignación de las presidencias del Congreso responde a un criterio aritmético y a una tradición parlamentaria que debería respetarse.



"Está cambiando las reglas de juego"

Durante la conversación, el dirigente político sostuvo que el presidente electo había prometido respetar la independencia de los poderes públicos y aseguró que intervenir en la elección del presidente del Senado contradice ese compromiso.

"Si el presidente de la República es el que elige al presidente del Congreso, entonces que se diga con claridad. Eso le hace daño a la democracia colombiana", dijo.

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Además, el dirigente añadió que la autonomía del Legislativo no debería depender de decisiones del Ejecutivo y advirtió que esta discusión puede afectar la gobernabilidad.

Vallejo niega acercamientos con el Pacto Histórico

Otro de los puntos abordados fue la versión sobre un eventual respaldo del Pacto Histórico a la candidatura del senador Honorio Enríquez. Vallejo rechazó esa posibilidad y afirmó que su partido no ha buscado acuerdos con la bancada de oposición.

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"El Centro Democrático no está haciendo acuerdos con el Pacto Histórico. Nosotros no los hemos llamado ni los hemos buscado", comentó.

En contraste, aseguró que es el Gobierno el que está dialogando con otras fuerzas políticas para reunir apoyos alrededor de la candidatura de Alfredo Deluque.

Aunque insistió en que el Centro Democrático se declaró partido de gobierno por convicción y sin exigir cargos, Vallejo hizo un llamado al Ejecutivo para que defina cuál será la relación política con la colectividad durante el nuevo mandato.

"Yo le pregunto hoy al Gobierno si realmente quiere que el Centro Democrático sea partido de gobierno. Nosotros queremos acompañar al presidente y sacar adelante las iniciativas que les sirvan a los colombianos", puntualizó.

Finalmente, señaló que el país enfrenta desafíos más importantes que la discusión por la presidencia del Senado y afirmó que la prioridad debe ser construir una gobernabilidad que permita avanzar en las reformas que requiere Colombia.