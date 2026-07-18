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Centro Democrático y gobierno electo mantienen disputa por la presidencia del Senado

Algunas voces piden una reunión entre el expresidente Álvaro Uribe y el mandatario electo, Abelardo De La Espriella.

Centro Democrático
Centro Democrático
X: @CeDemocratico
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 18 de jul, 2026

La controversia por la presidencia del Senado para el primer año de la Legislatura 2026-2030 sigue enfrentando al Centro Democrático y al gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Es conocido que el gobierno impulsa la candidatura del senador Alfredo Deluque, del Partido de La U, para asumir la Presidencia de la corporación a partir del 20 de julio. En contraste, el Centro Democrático insiste en que ese cargo debe ser ocupado por el senador Honorio Henríquez.

La colectividad del expresidente Álvaro Uribe sostiene que, por haber ejercido la oposición durante el gobierno de Gustavo Petro y ahora respaldar al gobierno entrante, además de contar con la mayor bancada en el Senado, le corresponde presidir la corporación durante el primer año legislativo. Por su parte, el gobierno electo respalda a Deluque, uno de los aliados políticos del presidente electo.

La controversia ha estado acompañada de un intercambio de acusaciones entre el Centro Democrático y el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara.

Desde ambos sectores se han señalado mutuamente de buscar el respaldo de senadores del Pacto Histórico para asegurar la mayoría en la elección, una versión que tanto el Gobierno como el partido han rechazado.

¿Una reunión Uribe - Abelardo?

En medio de la polémica, el dirigente del Centro Democrático y exconcejal de Medellín, Sebastián López, pidió reducir la confrontación y promover un acercamiento entre los principales líderes políticos.

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"Nuestros dos grandes líderes políticos, Álvaro Uribe Vélez y Abelardo De La Espriella, que se sienten a conversar, se tomen un café, para que encontremos el camino y entre todos, juntos, sacar adelante el país", afirmó.

Los dardos…

Pero en la cuenta en X del Centro Democrático publicaron un mensaje dirigido al ministro Rodrigo Lara en el que cuestionó la estrategia del gobierno electo para obtener apoyos en el Senado.

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"Ministro Rodrigo Lara, no necesita maltratar al Centro Democrático, que por convicción y pensando en Colombia decidió declararse partido de gobierno al que usted pertenece. Explíquele mejor al país por qué están llamando al Gobierno de Gustavo Petro para que les consiga votos del Pacto Histórico, con el fin de imponer a Alfredo Deluque como candidato a la Presidencia del Senado, cambiando las reglas de la democracia", señaló la colectividad.

El CD también había pedido al senador Deluque que “cuente al país si hubo algún acuerdo en la reunión que usted sostuvo en las últimas horas con 12 senadores del Pacto Histórico”.

Todo esto se da después que el día anterior el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, había asegurado que tendría información según la cual "el presidente Petro ya dio la orden de votar por el doctor Honorio Henríquez, del Centro Democrático", una afirmación que añade un nuevo capítulo a la disputa política por el control de la mesa directiva del Senado.

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