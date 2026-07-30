“Teletrabajo por mantenimiento de planta Spec es una prueba piloto”: ministro de Trabajo

Ante la parada técnica de cinco días de la planta regasificadora SPEC, ubicada en Cartagena —la cual abastece cerca del 34 % del gas consumido en Colombia—, el Gobierno Nacional ha emitido una serie de recomendaciones para evitar un posible desabastecimiento energético. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que la implementación del teletrabajo en el sector público y privado es una medida preventiva clave frente a esta coyuntura.

“Esta circular, la 081, no es una medida que obligue al uso del teletrabajo, sino que es una recomendación que voluntariamente pueden acoger las empresas de común acuerdo con sus trabajadores”, aclaró el ministro Sanguino durante su intervención en Mañanas Blu. El alto funcionario precisó que la recomendación rige para todo el país, aunque con un enfoque prioritario en los departamentos de la región Caribe, donde se concentran los mayores riesgos de afectación tras la interrupción del suministro de gas.

Una medida preventiva ante el fenómeno de El Niño

El ministro Sanguino subrayó que esta acción, vigente desde el 31 de julio hasta el 3 de agosto, debe entenderse como un ejercicio preparatorio. “Esto es una prueba piloto porque vamos a vivir un riguroso fenómeno de El Niño en los próximos meses, y seguramente tendremos situaciones de desabastecimiento de energía por los niveles de los embalses”, advirtió el jefe de la cartera laboral.

Para el Gobierno, la reducción en el consumo eléctrico en los centros de trabajo es fundamental en un momento donde la disponibilidad de gas es insuficiente. Según el ministro, el ahorro se justifica mediante el sentido común y estudios técnicos del Ministerio de Minas y Energía: “El consumo de energía en un edificio de oficinas es muchísimo mayor. Se trata también de estimular una cultura ciudadana del ahorro, sobre todo para los momentos difíciles que vendrán”.



grafico-temperatura-mar-monitoreo-fenomeno-el-nino.jpg Mapa global que ilustra las variaciones en la temperatura de la superficie marina en comparación con los promedios históricos de 1993 a 2016, destacando en el océano Pacífico ecuatorial la zona delimitada para el monitoreo del fenómeno de El Niño.

Hacia una cultura de trabajo híbrido

Más allá de la emergencia coyuntural, el titular de la cartera de Trabajo destacó que esta recomendación se alinea con las transformaciones globales del mercado laboral. “Se abre paso el trabajo híbrido; la reforma laboral tiene establecidas cinco modalidades de teletrabajo. Es un esfuerzo por ir acondicionándonos a los cambios que está viviendo el mundo del trabajo”, señaló Sanguino.

A pesar de las dudas expresadas sobre el impacto real de la medida en el ahorro energético, el ministro reiteró que el llamado es a la colaboración entre empleadores y trabajadores para optimizar el gasto de energía en las grandes infraestructuras. “Es una medida que nos solicitó el Ministerio de Energía y nosotros sencillamente acogimos”, concluyó Sanguino.