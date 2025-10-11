Advierten crisis en industria textil: gremios preocupados por decreto del gobierno sobre algodón

Un proyecto de decreto impulsado por los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de Hacienda ha encendido las alarmas en el sector textil colombiano, ya que propone reducir el arancel sobre los hilados de algodón del 10% al 0%; medida que, según el gremio, podría poner en riesgo la producción nacional del algodón.

El presidente de Conalgodón, César Pardo, advirtió en Noticias de la Mañana, de Blu Radio, que esta reducción arancelaria afectaría directamente a los cultivadores y a las hilanderías nacionales.

Semilla de algodón, referencia. Foto: AFP.

“La mayoría de las importaciones de hilos se hacen de los países asiáticos. Esas importaciones se hacen de países en donde tienen costos de energía muy muy baratos, en donde no hay respeto a las normas laborales, etcétera; donde, incluso, hay subsidios, Entonces, esos hilos llegan a unos precios mucho más reducidos que los precios de producción del hilo colombiano. En caso de expedirse este decreto, lo que ocurriría sería que se cierran las islanderías por falta de rentabilidad y desaparece el mercado nacional del algodón”, explicó Pardo.

Actualmente, Colombia cuenta con tres hilanderías activas —Fabricato, Coltejer y Universal— que producen unas 40.000 toneladas de hilos de algodón al año y compran algodón nacional.



Según Pardo, la medida no solo pondría en riesgo estas industrias, sino que también "afectaría los cultivos en zonas clave como Meta y Altillanura", donde se podrían retomar siembras de hasta 30.000 o 40.000 hectáreas, como se hacía hace cinco años.

Algodón, referencia. Foto: generada por Image Fx

El doctor Pardo también destacó la importancia de mantener la producción de algodón dentro de una política de rotación agrícola junto con maíz y soya, clave para la seguridad alimentaria del país. Además, celebró la postura del Ministerio de Agricultura, que se ha manifestado en contra del decreto y ha pedido revisar la propuesta para garantizar que no se vulneren los productores nacionales.

El presidente de Conalgodón también explicó que "no se deben desproteger bienes que se producen en el país". Argumentó que la producción de estos bienes se está realizando en "competencia desigual" con la producción de hilos en los países asiáticos.

Publicidad

Por esta razón, el gremio cree que "se debe mantener esta protección" para asegurar que las hilanderías sigan operando y que se pueda "fortalecer una linda industrial textilera que se venía fortaleciendo".

Pardo advirtió que, si no se revisa la situación, el decreto podría causar que cultivos como el algodón desaparezcan. Entonces, lo que piden es evitar una situación en la que "desaparecerían prácticamente todos los cultivadores de algodón".

Con esta medida, el gobierno explica que se busca fomentar la competitividad de la industria textil; sin embargo, los gremios advierten que la falta de equilibrio entre apertura comercial y protección a la producción nacional podría tener consecuencias irreversibles para el sector del algodón en Colombia.

Publicidad

Escuche la entrevista completa aquí: