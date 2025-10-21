Sindicatos de industria textil rechazan decreto que elimina aranceles para importación de hilos

La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se opusieron a la ley en dónde se establece la eliminación del arancel del 10 % a las importaciones chinas.

Varias han sido las peticiones realizadas y las advertencias puestas sobre la mesa por parte del sector textil e hilandero, incluyendo y las organizaciones de productores algodoneros, quienes aseguran que los impactos serán graves en la industria y también en el país, pues la economía, los trabajadores y el campo colombiano se podría ver directamente afectados, siendo los mayores productores los departamentos de Córdoba, Cesar, Tolima, Huila y Meta.

El gremio asegura que la medida tomada por el gobierno no representa competitividad, al contrario, grandes, medianos y pequeños empresarios del sector son quienes que tendrán que tomar fuertes decisiones, pues tan solo 6 plantas de hilatura generan más de 8.000 empleos, que en gran parte son mujeres cabeza de hogar y cubren el 25 % de la demanda nacional de los hilos.

“Yo sí quiero que alguien me explique cómo es que el señor Trump, que es un millonario de derecha, les pone aranceles a las importaciones chinas para proteger sus trabajadores y acá en Colombia el presidente Petro que supuestamente es de izquierda, toma la decisión más neoliberal: desindustrializar al país y dejarnos en la calle dizque para abaratar costos”, denunció Luis Rodrigo Carmona, presidente del Sindicato Mayoritario Sindelhato Fabricato.



Textiles. Foto: AFP

El sector asegura, que, si este decreto sigue en pie, los productos asiáticos podrían tener hasta el 35 % menos del costo real de toda la producción. El gobierno podría dejar de recibir alrededor de 165.000 millones de pesos anuales.

Además, por medio de un comunicado mencionaron que “se pondrán en riesgo las exportaciones de confecciones colombianas, ya que, al desaparecer la producción local de hilo, Colombia perdería las reglas de origen de los tratados de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, México y la Unión Europea. Esto significará cerrar mercados internacionales que hoy permiten exportar con beneficios arancelarios.”

Por el momento, las centrales obreras piden al gobierno Nacional que se reevalúe esta medida, y se frene con totalidad el proceso hasta que se evalúen técnica, económica y socialmente las consecuencias que esto puede causar a la industria textil. El gremio solicitó con urgencia una instalación de una mesa interministerial de trabajo que incluya al sector textil, las centrales obreras, los gremios agrícolas y las universidades, para tomar medidas finales del dumping asiático y generar políticas que fortalezcan la producción nacional y así se genere el empleo formal.