Chontico Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 10 de diciembre de 2025

El Chontico Noche volvió a convertirse en protagonista entre miles de apostadores en Colombia durante la noche del miércoles, 10 de diciembre de 2025. Este tradicional chance, profundamente arraigado en la cultura del Valle del Cauca, continúa consolidándose como una de las alternativas preferidas por su historia, accesibilidad y conexión con los jugadores de la región.
La transmisión oficial del sorteo confirmó la combinación ganadora de la jornada:
Como cada noche, miles de jugadores siguieron la emisión en vivo para verificar sus apuestas y conocer a los ganadores del día.
El Chontico Noche mantiene horarios estables que permiten una amplia participación a lo largo de la semana:
Además del sorteo nocturno, el operador ofrece alternativas como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último celebrado cada jueves con premios especiales.
Una de las razones por las que este chance se mantiene entre los preferidos de los colombianos es la variedad de modalidades para participar. Entre ellas:
Esta diversidad de opciones permite que tanto apostadores habituales como jugadores ocasionales encuentren una alternativa ajustada a su estilo.
El Chontico Noche se mantiene como uno de los chances más accesibles del país:
Gracias a estos valores, personas con diferentes presupuestos pueden participar sin necesidad de realizar grandes inversiones.
Para hacer efectivo un premio, los ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por el operador:
En el caso de premios mayores, el operador puede solicitar documentación adicional según sus políticas internas.