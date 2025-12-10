Chontico Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 10 de diciembre de 2025

El Chontico Noche volvió a convertirse en protagonista entre miles de apostadores en Colombia durante la noche del miércoles, 10 de diciembre de 2025. Este tradicional chance, profundamente arraigado en la cultura del Valle del Cauca, continúa consolidándose como una de las alternativas preferidas por su historia, accesibilidad y conexión con los jugadores de la región.

Resultado oficial del Chontico Noche – 10 de diciembre de 2025

La transmisión oficial del sorteo confirmó la combinación ganadora de la jornada:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Como cada noche, miles de jugadores siguieron la emisión en vivo para verificar sus apuestas y conocer a los ganadores del día.



Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche mantiene horarios estables que permiten una amplia participación a lo largo de la semana:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, el operador ofrece alternativas como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último celebrado cada jueves con premios especiales.



Modalidades de apuesta del Chontico Noche

Una de las razones por las que este chance se mantiene entre los preferidos de los colombianos es la variedad de modalidades para participar. Entre ellas:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar la combinación exacta.

acertar la combinación exacta. Cuatro cifras combinado: permite ganar sin importar el orden.

permite ganar sin importar el orden. Tres cifras: en modalidad directa o combinada.

en modalidad directa o combinada. Dos cifras (pata): enfocada en las dos últimas cifras.

enfocada en las dos últimas cifras. Una cifra (uña): basada en la última cifra del sorteo.

Esta diversidad de opciones permite que tanto apostadores habituales como jugadores ocasionales encuentren una alternativa ajustada a su estilo.



Costos para participar

El Chontico Noche se mantiene como uno de los chances más accesibles del país:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Gracias a estos valores, personas con diferentes presupuestos pueden participar sin necesidad de realizar grandes inversiones.



Requisitos para reclamar premios

Para hacer efectivo un premio, los ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por el operador:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar un documento de identidad vigente.

En el caso de premios mayores, el operador puede solicitar documentación adicional según sus políticas internas.

