Chontico Noche resultado del último sorteo hoy martes 9 de diciembre de 2025

El Chontico Noche volvió a captar la atención de miles de apostadores en Colombia durante la noche del martes, 9 de diciembre de 2025. Este tradicional chance, profundamente ligado a la cultura del Valle del Cauca, sigue consolidándose como una de las opciones preferidas por su historia, accesibilidad y la cercanía que mantiene con la región.

Resultado oficial del Chontico Noche – 9 de diciembre de 2025

La transmisión oficial confirmó la combinación ganadora de la jornada:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Como es habitual, miles de jugadores siguieron el sorteo en vivo para verificar sus apuestas y conocer a los afortunados del día.



Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche mantiene una programación estable que facilita la participación durante toda la semana:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además, el operador ofrece alternativas complementarias como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último realizado cada jueves con premios especiales.



Modalidades de apuesta del Chontico Noche

Una de las razones de su popularidad es la variedad de formas para participar. Entre las modalidades disponibles se encuentran:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar la combinación exacta.

acertar la combinación exacta. Cuatro cifras combinado: permite ganar sin importar el orden.

permite ganar sin importar el orden. Tres cifras: e n modalidad directa o combinada.

n modalidad directa o combinada. Dos cifras (pata): enfocada en las dos últimas cifras.

enfocada en las dos últimas cifras. Una cifra (uña): basada en la última cifra del sorteo.

Esta diversidad permite que tanto apostadores frecuentes como jugadores ocasionales encuentren una opción adecuada a su estilo.



Costos para participar

El Chontico Noche se mantiene como un chance accesible para todo tipo de público:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

De esta manera, personas con distintos presupuestos pueden participar sin realizar grandes inversiones.



Requisitos para reclamar premios

Para reclamar un premio es indispensable presentar la documentación solicitada por el operador del juego. Los requisitos principales son:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar un documento de identidad vigente.

En premios de mayor valor, el operador puede exigir documentos adicionales según sus políticas internas.