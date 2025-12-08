Chontico Noche resultado del último sorteo hoy lunes festivo 8 de diciembre de 2025

El Chontico Noche sigue consolidándose como uno de los resultados del chance más tradicionales y queridos en Colombia. Su presencia es especialmente fuerte en el Valle del Cauca, donde miles de jugadores lo incluyen en su rutina nocturna. Inspirado en el icónico chontaduro y administrado por la Lotería del Chontico, este sorteo combina entretenimiento, expectativa y un arraigo cultural que se mantiene vivo generación tras generación.

Resultado oficial del Chontico Noche – 8 de diciembre de 2025

Durante la noche del lunes festivo, 8 de diciembre de 2025, el Chontico Noche reveló su resultado oficial con el número: (en minutos). Así se desglosa:



Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Este resultado marcó la suerte de los jugadores que siguieron el sorteo desde diferentes ciudades del país.



Horarios oficiales del Chontico Noche

El sorteo mantiene horarios estables que permiten a los apostadores participar con facilidad todos los días:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábado s: 10:00 p. m.

s: 10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, los jugadores tienen alternativas como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, disponible cada jueves con premios especiales que amplían las posibilidades de ganar dentro de los resultados del chance.

Modalidades de apuesta del Chontico Noche

El Chontico Noche ofrece diversas modalidades que se adaptan tanto a jugadores expertos como a quienes prefieren opciones más simples. Entre las principales se encuentran:



Cuatro cifras directo (superpleno) : acierto exacto del número.

: acierto exacto del número. Cuatro cifras combinado: permite ganar con las mismas cifras en cualquier orden.

permite ganar con las mismas cifras en cualquier orden. Tres cifras directo o combinado: apuesta sobre las tres últimas cifras.

apuesta sobre las tres últimas cifras. Dos cifras (pata): acierto de las dos cifras finales.

acierto de las dos cifras finales. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta variedad convierte al Chontico Noche en un sorteo flexible y estratégico, ideal para distintos estilos de juego.

Costos de participación

La accesibilidad es uno de los aspectos más valorados entre los jugadores. Los costos de apuesta permiten participar sin necesidad de invertir grandes sumas:



Apuesta mínima: $ 500

500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Gracias a este rango, tanto los participantes ocasionales como los más frecuentes pueden disfrutar de la emoción del sorteo.



Requisitos para reclamar premios

Para asegurar un proceso transparente, quienes resulten ganadores deben presentar documentos específicos al reclamar su premio:

Requisitos básicos:

Tiquete original en perfecto estado

Documento de identidad vigente

Documentación adicional según el premio:

