Reforma a la salud podría hundirse como la tributaria: esto es lo que está pasando

Para este lunes 15 de diciembre se tiene prevista la convocatoria de la comisión séptima del Senado de la República, la última antes del cierre de las sesiones ordinarias del Congreso de este año 2025.

Se espera que en esta sesión se pueda avanzar con la discusión de la reforma a la salud, cuyo tercer debate lleva estancado desde hace más de cinco meses cuando fue tramitada en la Cámara de Representantes.

El problema que ha originado esta dilación tiene que ver con la financiación del nuevo sistema propuesto por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y que además contaba con los recursos de la archivada reforma tributaria.

Es por eso que la senadora por Colombia Justa Libres, Lorena Ríos, anunció que esperan que este lunes haga acto de presencia en la comisión el ministro de Hacienda, Germán Ávila, para que exponga de dónde van a salir los recursos para financiar el sistema y solucionar la crisis que hoy enfrenta.



De no tener una respuesta satisfactoria y ante la grave desfinanciación que enfrenta el sistema de salud, la senadora junto con las otras autoras de la ponencia alternativa de la reforma, Norma Hurtado (Partido de la U) y Ana Paola García (MIRA), podrían estar considerando retirar dicha ponencia y respaldar el archivo de la iniciativa.

“Si definitivamente no hay por dónde financiar esta reforma, no puede continuar. (…) Estamos dialogando las tres senadoras, precisamente para establecer si retiramos o no esta reforma alternativa de la discusión del lunes. (…) Si no hay viabilidad fiscal, no habría reforma”, sostuvo Ríos.

La sesión deberá superar varios retos, entre ellos, garantizar el quórum decisorio para votar la iniciativa sea para el archivo o continuar con el debate, y evitar que se siga dilatando hasta el reinicio de las sesiones ordinarias, en marzo de 2026.