Congresista Hernán Cadavid demandará declaratorias de APPA para 4 municipios en Antioquia

El representante a la Cámara por el Centro Democrático rechazó la inclusión de Concordia, Venecia, Fredonia y Jericó en estas áreas y anunció que acudirá a la justicia para revertir lo que calificó como un “despropósito del Gobierno nacional”.

Por medio de su cuenta en X, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de declarar como Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) a cuatro municipios del Suroeste antioqueño: Concordia, Venecia, Fredonia y Jericó.

La APPA, una estrategia del Ministerio de Agricultura, busca garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo, proteger el suelo rural de usos no agrícolas y fortalecer la producción campesina. Además, se articula con la estrategia del Gobierno para enfrentar los efectos del cambio climático y la degradación de tierras productivas.

En su publicación, Cadavid rechazó la decisión y advirtió que otros municipios, como Salgar y Támesis, también estarían en espera para ser incluidos. Según el congresista, tanto el departamento como las comunidades han insistido en lo territorial y en lo jurídico para frenar estas declaratorias.



El representante aseguró que la APPA podría caerse por tres vías, afirmando: “Uno, porque la Corte Constitucional declare inexequible el artículo 32, y ya está demandado. Dos, porque llegue el final del Gobierno y un nuevo mandato revoque todas esas decisiones absurdas. Y tres, anunciamos nuestra decisión de demandar esas nuevas resoluciones para que, ante la instancia judicial superior, sea corregido ese despropósito en el que persiste el Gobierno nacional frente a Antioquia”.

Va nuestra demanda contra las declaratoria de APPA en cuatro municipios del Suroeste y van por dos más



La mano dañina del gobierno en Antioquia que no consulta realidades y solo a atropella la detendremos por la vía judicial pic.twitter.com/MT5Om9LekM — Hernán Cadavid (@hernancadavidma) November 22, 2025

Cadavid señaló que su denuncia será radicada antes del inicio de la vacancia judicial.