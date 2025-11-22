En vivo
Universidad Nacional
Lluvias en Bogotá
Maduro
Liga colombiana

Congresista Hernán Cadavid demandará declaratorias de APPA para 4 municipios en Antioquia

La APPA, una estrategia del Ministerio de Agricultura, busca garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo, proteger el suelo rural de usos no agrícolas y fortalecer la producción campesina.

