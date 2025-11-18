"Nos estamos reacomodando": senador Andrés Guerra sobre crisis interna en el Centro Diplomático

El senador Andrés Guerra reconoció en Mañanas Blu 10:30 AM que el Centro Democrático atraviesa un momento complejo y que la colectividad aún se está “reacomodando” tras varios golpes políticos y emocionales. Según dijo, el partido enfrenta una crisis interna que debe resolverse antes de pensar en las próximas elecciones.

Guerra aseguró que el panorama electoral obliga a la centro-derecha a unirse frente al candidato que respalde el Gobierno de Gustavo Petro. Señaló que su partido no cuenta con suficientes figuras para competir de manera sólida y que lo ideal sería un “candidato único” que agrupe a quienes no se sienten representados por el proyecto del presidente.

El senador explicó que, aunque estuvo en precampaña durante un año y medio, decidió apartarse al ver que no habría encuesta interna. Afirmó que cumplió cada etapa del proceso y reiteró sus diferencias con Miguel Uribe, a quien describió como un dirigente que busca “controlarlo todo”, algo que —dijo— marca distancia en el plano emocional y político.

Guerra recordó que, tras la encuesta en la que ganó Liliana Gómez en las anteriores elecciones a la Gobernación de Antioquia, optó por no encabezar la lista al Concejo de Medellín y regresar a la Asamblea de Antioquia. Incluso, advirtió al partido que él no debía ser el candidato a la Gobernación, pues siempre ha tenido “el mayor respeto” por Gómez y su liderazgo.



El congresista también se refirió a los hechos que han sacudido al partido en el último año. Mencionó el asesinato del excandidato del Centro Democrático en Bogotá y los procesos judiciales del expresidente Álvaro Uribe, factores que, a su juicio, golpearon la moral, la cohesión y la estabilidad jurídica de la colectividad.

“Este es el único partido que el 7 de agosto de 2022 se paró en la Plaza de Bolívar a decir que éramos oposición”, recordó Guerra. Sostuvo que las decisiones difíciles, sumadas al clima emocional del partido, explican por qué hoy están en plena reorganización interna.

Finalmente, destacó que Álvaro Uribe sigue siendo un referente democrático dentro del Centro Democrático. “Uribe ha sido un hombre muy democrático, el dueño del aviso”, afirmó, reiterando que la colectividad avanza hacia una recomposición necesaria para recuperar su fuerza política.