Perro provocó insólito accidente de joven en patineta eléctrica en Mosquera, Cundinamarca

Un curioso accidente ocurrido en Mosquera, Cundinamarca, se volvió viral luego de que una cámara de seguridad captara el momento exacto en que una joven cayó de su patineta eléctrica tras encontrarse con un grupo de perros que jugaban en plena vía.

El hecho tuvo lugar el sábado 25 de octubre, alrededor de las 11:10 de la mañana, en una calle del municipio. En las imágenes se observa a la mujer desplazándose tranquilamente cuando, de repente, cinco perros cruzan corriendo frente a ella sin notar su presencia. Al intentar esquivarlos, la joven choca con uno de los animales, pierde el equilibrio y termina cayendo aparatosamente al suelo.

De acuerdo con el video, la mujer no llevaba casco ni elementos de protección, detalle que desató críticas en redes sociales por la falta de precaución al conducir este tipo de vehículos eléctricos. Afortunadamente, todo indica que el accidente no dejó heridas graves, aunque sí un fuerte susto y algunas raspaduras.

Tras la caída, un hombre que transitaba por el lugar se acercó de inmediato para auxiliarla, mientras los perros continuaban corriendo por la vía sin percatarse del incidente.



¿Quién tuvo la culpa?



Accidente registrado el pasado 25OCT en el mpio/Mosquera (C/marca). pic.twitter.com/R4DlW6NCK6 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 27, 2025

El clip, que rápidamente acumuló miles de reproducciones, también provocó una oleada de comentarios humorísticos por parte de los internautas. “Apuesto que el perro venía sin SOAT, por eso se voló”, “Ya estamos buscando el Twitter del perro para funarlo”, o “El municipio tiene la culpa, el tercer perro pierde el control por los huecos”, fueron algunas de las reacciones más compartidas.