Chance Súper Astro Luna: resultados del último sorteo hoy jueves 19 de febrero de 2026

El Súper Astro Luna continúa posicionándose como uno de los juegos de chance más llamativos en Colombia gracias a su formato diferencial, que combina un número de cuatro cifras con uno de los doce signos del zodiaco. Esta mezcla entre azar y astrología lo distingue de los sorteos tradicionales y mantiene a miles de jugadores atentos a los resultados oficiales cada día.



Número ganador del Súper Astro Luna – 19 de febrero de 2026

El resultado oficial del sorteo realizado este miércoles 19 de febrero de 2026 fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Estos son los únicos números válidos para verificar los tiquetes correspondientes a este sorteo. Se recomienda confirmar siempre el resultado a través de canales oficiales o directamente con el vendedor autorizado.



¿Cómo se juega el Súper Astro Luna?

La dinámica del Súper Astro Luna es sencilla y diferente a otros juegos de azar en Colombia. Para participar, el jugador debe:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Para obtener el premio mayor, es necesario acertar el número en estricto orden (de izquierda a derecha) y también el signo zodiacal elegido, según la modalidad seleccionada.

Además, existe la opción “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los doce signos. Esta modalidad debe solicitarse al asesor en el momento de realizar la apuesta.

Cada tiquete puede incluir hasta cuatro jugadas, lo que brinda mayor flexibilidad según el presupuesto y la estrategia del participante.



Horarios del sorteo Súper Astro Luna

El sorteo se realiza todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Tras cada jornada, los resultados oficiales quedan disponibles para consulta, manteniendo la expectativa diaria entre quienes siguen este popular chance.



¿Cuánto cuesta apostar al Súper Astro Luna?

El juego ofrece valores accesibles para diferentes tipos de jugadores:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

$500 pesos. Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Este rango permite participar tanto con apuestas básicas como con montos más altos.



¿Dónde jugar Súper Astro Luna en línea?

El Súper Astro Luna está disponible en:



Puntos de venta físicos autorizados en todo el país.

Plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia.

Para jugar en línea, el usuario debe registrarse en un operador legal, verificar su identidad, recargar saldo y seleccionar el número junto con el signo zodiacal. Esta modalidad ofrece mayor comodidad y permite consultar los resultados en tiempo real.



¿Cómo reclamar un premio del Súper Astro Luna?

El proceso de cobro depende del monto ganado. En todos los casos se exigen documentos básicos.



Documentos obligatorios

Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto (UVT)

Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta. Igual o superior a 182 UVT: es necesario presentar certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Últimos resultados del Súper Astro Luna

Antes del sorteo del 19 de febrero, estos fueron los resultados más recientes:



18 de febrero de 2026 : 6370 - Géminis.

: 6370 - Géminis. 17 de febrero de 2026: 7501 - Acuario.

7501 - Acuario. 16 de febrero de 2026: 0833 - Capricornio.

0833 - Capricornio. 15 de febrero de 2026: 7933 – Sagitario

El Súper Astro Luna mantiene así su atractivo diario, combinando números y signos zodiacales en una dinámica clara, accesible y fácil de entender para quienes buscan probar suerte en Colombia