Udem alerta que proceso contra Julián Bedoya por título fraudulento podría prescribir

La Universidad de Medellín alerta que proceso contra Julián Bedoya por un título fraudulento podría prescribir, pues se va a cumplir un año sin que se tome una decisión. La institución le solicitó al Tribunal Superior de Bogotá agilizar la resolución del problema.



Proceso, en el ojo del huracán

El proceso penal que enfrenta el exsenador Julián Bedoya por presuntas irregularidades para obtener su título de abogado está nuevamente en el ojo del huracán, tras una advertencia de la Universidad de Medellín sobre el riesgo de que algunos cargos puedan prescribir.

Según la carta enviada por la Institución Educativa al Tribunal Superior de Bogotá, el avance de varias etapas procesales ha generado retrasos que podrían impedir que el delito de fraude procesal, uno de los principales cargos, sea resuelto antes de que se cumplan los plazos en julio de 2026.

Hay que recordar que el proceso, que inició tras denuncias sobre un posible título exprés en la Universidad de Medellín, ha ocasionado que Bedoya haya sido señalado de haber aprovechado su posición y ventajas administrativas para completar los requisitos académicos en un tiempo corto.

Ante la situación, que podría prescribir y en donde la institución universitaria fue declarada como víctima, la Universidad solicitó ahora que el Tribunal Superior de Bogotá le de prioridad a la resolución del recurso de apelación radicado desde mediados de 2025.



Julián Bedoya, quien también fue candidato a la Gobernación de Antioquia, ha negado en distintas ocasiones las irregularidades y ha sostenido que su título se obtuvo conforme a lo permitido por la autonomía universitaria, calificando algunas de las acciones judiciales en su contra como una “persecución política”.

