Se destapan las fórmulas a Cámara y Senado de cercanos a Fico, Quintero y Julián Bedoya en Antioquia

Luego de que el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, afirmó que sí inscribirá su candidatura como precandidato presidencial en el Pacto Histórico, se conoce una de las fórmulas cercanas al ex mandatario en la capital antioqueña.

Blu Radio confirmó que Alejandro Toro se mantiene como aspirante en la Cámara de Representantes y la novedad es su fórmula, una persona que fue quien terminó la administración de Quintero, luego de que renunciara como alcalde de la ciudad, el 1 octubre de 2023.

Se trata de Óscar Hurtado, que no sigue en la filial de ISA, que quedó como el alcalde encargado, fue secretario de Hacienda y dos veces congresista del partido Liberal: va aspirar al Senado.

Ellos van a competir dentro de la consulta del 26 de octubre y tienen el respaldo de Esteban Retrepo, otro exfuncionario de Daniel Quintero y que renunció en su cargo en Ecopetrol para gerenciar la campaña del exalcalde, además de los diputados Walter Salas de Independientes y Manuel García del Pacto Histórico.

En el caso del Partido Liberal, estaría consumada la alianza entre el polémico excongresista a quien le suspendieron su título de abogado de la Universidad de Medellín, Julián Bedoya, y el congresista Jhon Jairo Roldan que no aspirara de nuevo al Congreso, según señalan cercanos.

Sus candidatos son María Eugenia Lopera, recordada por apoyar al Gobierno de Gustavo Petro con su reforma a la salud en la Comisión Séptima desobedeciendo a Cesar Gaviria, que pasará de la Cámara de Representante al Senado y en su lugar aspirará el exsecretario de Educación de Antioquia y excandidato a la alcaldía de Bello, Néstor David Restrepo Bonet.

Por su parte, en el sonajero de Creemos empieza a sonar fuerte, el movimiento político del alcalde Federico Gutiérrez, anda consolidando sus fichas. Una de las personas que estaría definiendo su participación sería Juliana Gutiérrez, hermana del mandatario local, que encabezaría la lista al Senado y que estaría en fórmula con Simón Molina, exconcejal y exfuncionario de Federico.

Blu Radio ha confirmado que se tiene acercamientos con el general en retiro Eliécer Camacho Jiménez, excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y Medellín. Además, el exministro del Deporte, Ernesto Lucena Barrero; el exgerente del Hospital Pablo Tobón Uribe, Andrés Aguirre; la patinadora Cecilia 'La Chechi' Baena; y el excandidato a la Alcaldía de Bogotá y ex congresista Rodrigo Lara Restrepo.

Finalmente, confirmado ya está a la Cámara de Representantes, Luis Guillermo Patiño, exsecretario de Educación en los dos periodos de Gutiérrez en la ciudad.