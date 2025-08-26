Daniel Quintero anuncia que inscribirá su nombre en la consulta del Pacto Histórico

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero confirmó que hará parte de la consulta del Pacto Histórico el próximo 26 de octubre en la que se elegirá al candidato para la Presidencia de la República.

La decisión Quintero la tomó después de haber conversado con el presidente Gustavo Petro.

“He decidido inscribir mi nombre a la presidencia en la consulta del Pacto Histórico este 26 de octubre, que sea la gente la que decida y si gana otro seré el primero en pararme a su lado como un guerrero sin titubeos cumpliendo la palabra como siempre lo he hecho, si gano espero que me acompañen a construir y convocar un gran frente amplio para ganar la presidencia en primera vuelta”, señaló Quintero.

Es importante recordar que algunos precandidatos del Pacto Histórico han manifestado su inconformidad con la presencia de Daniel Quintero en la consulta del 26 de octubre, entre algunos razones porque ha sido imputado por presunta corrupción.

“Vamos a resetear la política en Colombia, a cerrar el Congreso corrupto y sin vergüenza y a llamar a una Constituyente para arreglar todo lo que no funciona”, agregó Quintero.



Precandidatos del pacto Histórico a las elecciones de 2026

En este momento el Pacto Histórico tiene 9 precandidatos a la presidencia: Iván Cepeda, ⁠Gloria Inés Ramírez, ⁠Ali Bantú Ashanti, ⁠Daniel Quintero, ⁠Gustavo Bolívar, ⁠Gloria Flórez, ⁠Carolina Corcho, ⁠Susana Muhamad y ⁠María José Pizarro.