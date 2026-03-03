En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Amenaza en Hidroituango
JEP
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Delcy Rodríguez llama a superar el "odio" e insiste en pedir cese de sanciones a Venezuela

Delcy Rodríguez llama a superar el "odio" e insiste en pedir cese de sanciones a Venezuela

En sus declaraciones, transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez reiteró que se deben levantar las sanciones, a la par que llamó a "pasar para siempre la página del odio y del extremismo" en el país suramericano.

Publicidad

Publicidad

Publicidad