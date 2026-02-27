Delcy Rodríguez llama "socio y amigo" a Trump y le pide cesar el bloqueo contra Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien llamó "socio y amigo", el cese del bloqueo contra el país suramericano, luego de celebrar que el republicano se refiriera de la misma manera a Caracas en su discurso del Estado de la Unión.

"Presidente Trump, como amigo, como socio, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los Estados Unidos, cese ya a las sanciones y cese al bloqueo contra nuestra patria, porque ese bloqueo también es contra la juventud venezolana", dijo Rodríguez en un acto con jóvenes chavistas en el Teatro Teresa Carreño, transmitido por el canal estatal VTV.

La líder chavista celebró que Trump se refiriera a Venezuela como el "nuevo amigo y socio" de EE.UU. y aseguró la gobernante que su país "nunca ha sido país enemigo" de la nación norteamericana y que "siempre ha tenido una política y una concepción geopolítica de amistad y de cooperación".

"Venezuela nunca ha sido país que amenace a los Estados Unidos ni a ningún país del planeta", expresó.



Rodríguez afirmó que su país vive una "etapa excepcional" de su historia luego del pasado 3 de enero, cuando, indicó, Venezuela fue víctima de "una agresión militar por parte de una potencia nuclear de este continente", en referencia a EE.UU., que capturó ese día a Maduro.

"Empezamos con muy mal pie el 3 de enero de este año", dijo la funcionaria, quien encabezó un encuentro con jóvenes simpatizantes del chavismo en un teatro en Caracas, acompañada del diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro, detenido en Estados Unidos luego de su captura junto a su esposa, Cilia Flores, por quienes Rodríguez pidió un "fuerte aplauso".

El Gobierno chavista ha denunciado en múltiples ocasiones que miles de millones de dólares pertenecientes a Venezuela, así como oro y otros activos, se encuentran bloqueados en el extranjero debido a las sanciones internacionales, entre ellas, las de EE.UU.

Publicidad

El pasado 27 de enero, Rodríguez anunció un desbloqueo de activos de su país en EE.UU. como resultado de los diálogos con el Gobierno de Trump e informó de la compra, en la nación norteamericana, de equipos para los hospitales con estos recursos liberados.

El martes, Trump destacó en su discurso del Estado de la Unión la llegada de 80 millones de barriles de crudo provenientes de Venezuela, país al que llamó "nuevo amigo y socio".

"Ahora nadie puede creer lo que está viendo. La producción petrolera estadounidense ha aumentado en más de 600.000 barriles diarios, y acabamos de recibir 80 millones de barriles de petróleo de nuestro nuevo amigo y socio, Venezuela", señaló Trump.

Publicidad

Desde enero, las relaciones diplomáticas con Venezuela se han restablecido y las empresas estadounidenses se están posicionando para reactivar las conexiones comerciales.