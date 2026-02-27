En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Delcy Rodríguez llama "socio y amigo" a Trump y le pide cesar el bloqueo contra Venezuela

Delcy Rodríguez llama "socio y amigo" a Trump y le pide cesar el bloqueo contra Venezuela

La líder chavista celebró que Trump se refiriera a Venezuela como el "nuevo amigo y socio" de EE.UU. y aseguró la gobernante que su país "nunca ha sido país enemigo" de la nación norteamericana y que "siempre ha tenido una política y una concepción geopolítica de amistad y de cooperación".

