En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Colpensiones
Discurso de Donald Trump
Diana Ospina

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Maduro estaba convencido tras hablar con Trump que no atacaría Venezuela, según el NYT

Maduro estaba convencido tras hablar con Trump que no atacaría Venezuela, según el NYT

En un reportaje sobre los últimos días de Maduro en el poder, y citando fuentes de ambos países, el rotativo revela además que Washington le ofreció en diciembre una última oportunidad para exiliarse y que el líder chavista desconfiaba de su sucesora, la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Juez estadounidense hace pública nueva acusación por narcoterrorismo contra Nicolás Maduro
Acusación por narcoterrorismo contra Nicolás Maduro
Foto: AFP, ImageFX
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad