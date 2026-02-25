Minjusticia no firmó convocatoria de Constituyente del presidente Petro

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, confirmó que durante el consejo de ministros de este martes no firmó la convocatoria para impulsar la Asamblea Nacional Constituyente promovida por el presidente Gustavo Petro.

Desde Cartagena, donde participa en la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), el Minjusticia señaló que se trata de algo casi “anecdótico”, que ya había hablado en su momento con el Presidente, y que considera que es un tema “político” y “polémico”, del que prefiere “blindar” la agenda técnica del Ministerio de Justicia.

“Le planteé mis observaciones, no manifestó mayor inquietud y ahora que ya inició el proceso, pues yo he manifestado mi opinión de que no acompaño, digamos, el proceso como tal, pero no es que sea un tema de que estoy enfrentado con el presidente y con el resto de compañeros de gabinete por eso. No, no ha habido ninguna instrucción de que hay que firmar el formulario. El ministro Sanguino, en el contexto de un consejo de ministros, hizo la petición y no hay ninguna instrucción de que haya que firmar; yo creo que el Presidente nos ha enviado el mensaje de que eso cada quien lo hace, porque ahí se firma en ejercicio de ciudadano, no se firma como ministro”, explicó.

El recientemente designado jefe de la cartera de Justicia también aseguró que ha expresado su punto de vista con tranquilidad.



“Yo expresé mi punto de vista sin que eso se convierta en un conflicto al interior del Gobierno; se ha tomado con muchísima naturalidad y tranquilidad e, incluso, yo creo que habla bien del Gobierno y del presidente que haya distintas posturas sobre un tema complejo”, sostuvo.

El ministro Cuervo asimismo dejó claro que esta decisión no significa que esté en desacuerdo con el presidente Petro y sus políticas de Gobierno: “Yo creo que incluso le viene bien al Gobierno que se entienda que puede haber personas del gabinete que pueden no estar de acuerdo con algunas cosas. En lo que yo sí tengo plena afinidad con el presidente es con las políticas del Gobierno; con eso sí, yo, por decirlo de alguna manera, cumplo mis deberes institucionales y sigo la línea directriz de política del presidente en lo que tiene que ver con el sector Justicia”, puntualizó.

Por otro lado, el ministro de Justicia también habló del momento que atraviesa en el Congreso la Ley de Jurisdicción Agraria, que podría hundirse de no aprobarse en esta legislatura.

Explicó que ya han identificado un “cuello de botella”, entre ellos el rol de la Agencia Nacional de Tierras y de los jueces frente a las situaciones de clarificación de la propiedad.

“Estamos abiertos a un buen texto, un texto en el que salga muy bien el tema. No tenemos unas líneas rojas muy claras, estamos dispuestos a escuchar y a ceder, pero también un poco en la idea de que los otros también entiendan. Yo creo que si se aprueba la jurisdicción agraria gana el país”.