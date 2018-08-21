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Blu Radio  / BD Bacatá

BD Bacatá

  • Edificio BD Bacatá
    Edificio BD Bacatá
    X
    Bogotá

    El edificio más alto de Bogotá recibirá un drástico cambio: más del 50 % ya está vendido

    El antiguo BD Bacatá cambiará de nombre y modelo: ahora será Bogotá Tower 2862, con enfoque residencial en pleno centro.

  • 5460_franz
    franz
    Bogotá

    Constructor español del BD Bacatá está como ilegal en Colombia

    El BD Bacatá es el proyecto arquitectónico más grande que se está construyendo en el centro de la capital.

  • 5460_franz
    franz
    Economía

    Firma del edificio BD Bacatá, el más alto del país, entra en reorganización

    Supersociedades explicó en qué consistirá proceso con BD Promotores. Inversionistas recibirán pronto sus utilidades, prometió presidente de la firma.

  • 301477_Venerando Lamelas, presidente BD Promotores - Foto: Blu Radio
    Venerando Lamelas, presidente BD Promotores - Foto: Blu Radio
    Sociedad

    Retrasos en el Bacatá se deben a mejoras en el proyecto: BD Promotores

    “Sobre el mes de abril recibirán los clientes los primeros recursos”, dijo el empresario.

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