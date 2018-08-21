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BD Bacatá
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El edificio más alto de Bogotá recibirá un drástico cambio: más del 50 % ya está vendido
El antiguo BD Bacatá cambiará de nombre y modelo: ahora será Bogotá Tower 2862, con enfoque residencial en pleno centro.
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Constructor español del BD Bacatá está como ilegal en Colombia
El BD Bacatá es el proyecto arquitectónico más grande que se está construyendo en el centro de la capital.
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Firma del edificio BD Bacatá, el más alto del país, entra en reorganización
Supersociedades explicó en qué consistirá proceso con BD Promotores. Inversionistas recibirán pronto sus utilidades, prometió presidente de la firma.
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Retrasos en el Bacatá se deben a mejoras en el proyecto: BD Promotores
“Sobre el mes de abril recibirán los clientes los primeros recursos”, dijo el empresario.