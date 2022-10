Retrasos en el Bacatá se deben a mejoras en el proyecto: BD Promotores

El presidente de BD Promotores, Venerando Lamelas, aseguró en dialogo con BLU Radio que el proyecto de la torre Bacatá tiene retrasos normales en cualquier proyecto de gran escala y que no se puede perjudicar el proyecto en el que hay más de cuatro mil inversionistas por la queja de un porcentaje mínimo que ya tuvo respuesta.

El empresario indicó que quienes compraron derechos fiduciarios van a ver sus ganancias a finales de marzo, las cuales, dijo ya han sido valorizadas y obtendrán un beneficio más alto que el que se les ofreció.

“Siempre hemos atendido a todos los inversionistas para darles tranquilidad, es cierto que ha habido retrasos. Sobre el mes de abril recibirán los clientes los primeros recursos. En cuanto al hotel, ya se ha informado que entra en operación en el segundo semestre de 2018, ¿qué le hace falta? La dotación, de lo que está encargado el proveedor”, aseguró Lamelas.

Indicó que el operador está obligado a pagar un dinero por cada derecho fiduciario, lo cual es garantía para los inversionistas.

“No puede ocurrir que pensemos que el dinero ha desaparecido, que no se ha hecho buen uso de él. No, o existe el dinero o existe el edificio y está un 95% acabado, esto no puede ocurrir. Para mí, cada vez que tenemos una queja me sabe muy mal porque hemos intentado hacer las cosas lo mejor posible. De hecho cada mejora que se ha hecho en el BD Bacatá ha ido en contra de las utilidades y no hemos pedido más dinero”, finalizó.