Destronan al edificio Bacatá: nuevo rascacielos abrirá sus puertas en Bogotá

Bogotá recibirá nuevamente un paisaje urbano renovado gracias a la llegada de una nueva construcción que busca convertirse en el edificio más alto de Colombia. En poco tiempo se entregará la Torre Sur del proyecto Atrio, un megaproyecto ubicado en el corazón de la capital, más específicamente en el Centro Internacional, que superará al actual líder en altura, el BD Bacatá.

No es un secreto que desde hace más de un siglo en la capital se ha trabajado por tener los edificios más altos. En 1921, el edificio Peraza, con siete pisos, fue considerado como una de las primeras construcciones de gran altura en la ciudad. Décadas más tarde llegaron íconos como el edificio Avianca, la Torre Colpatria y finalmente el BD Bacatá, que desde su aparición en 2015 mantiene el récord con una altura de 216 metros.

Ahora, Atrio busca quedarse con ese título al darle paso a una nueva propuesta arquitectónica con una torre que llegará a los 268 metros de altura, es decir, 52 metros más que el BD Bacatá.

Cabe recordar que el proyecto nació en 2014 como una apuesta urbanística para transformar el Centro Internacional de la capital. Fue impulsado por el empresario Nayib Neme y diseñado por la compañía británica Rogers Stirk Harbour + Partners, fundada por el arquitecto Richard Rogers.



Edificio BD Bacatá Redes Sociales BD Bacatá

Torre Sur de Atrio tendrá hotel y mirador con vista 360 grados

La nueva torre contará con 62 pisos y estará destinada a diferentes usos. El proyecto contempla cerca de 56.000 metros cuadrados de oficinas, 28.000 metros cuadrados para un hotel de lujo, además de espacios para restaurantes y zonas de observación.

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Aunque tendrá menos pisos que el BD Bacatá, que cuenta con 67 niveles, la diferencia estará en el diseño de sus espacios. La Torre Sur tendrá plantas más amplias y mayores alturas entre cada nivel, especialmente en las áreas destinadas a oficinas premium, hotelería y zonas para visitantes.

Uno de sus principales atractivos será la plataforma de observación ubicada entre los pisos 54 y 56. Desde allí, los visitantes podrán tener una vista panorámica de Bogotá, con una perspectiva de lugares emblemáticos como los cerros Orientales, Monserrate, Guadalupe, Corferias y el estadio El Campín.

Atrio avanza como uno de los proyectos más importantes de Bogotá

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El complejo Atrio se convertirá en uno de los espacios más relevantes de Bogotá al integrar oficinas, comercio, cultura, vivienda y espacio público en un mismo lugar.

La primera fase fue la Torre Norte, una obra que alcanzó los 200 metros de altura y se convirtió en uno de los edificios con mayor tecnología del país. Además, recibió certificación ambiental LEED Gold gracias a sus sistemas de ahorro de energía y agua.

Ahora, la Torre Sur continuará con el propósito del proyecto y, cuando sea terminada, será la más alta de Colombia. Aunque sus promotores todavía no han revelado la fecha de entrega, la obra mantiene la expectativa de convertirse en uno de los miradores más destacados de Bogotá.