Instalan carpas en La Pintada para atender posibles emergencias por alarmas del río Cauca

Las recientes alertas que ha entregado la UNGRD sobre los preocupantes niveles del río Cauca han provocado que autoridades en el departamento de Antioquia pongan sus ojos en el corregimiento Bolombolo del municipio de Venecia, en donde las aguas ya han empezado a inundar algunos sectores de esta zona del suroeste antioqueño.

Por esta situación, la Alcaldía de Venecia declaró la alerta hospitalaria para atender una posible emergencia y, además, entregó algunas recomendaciones para que los cientos de habitantes de Bolombolo no se acerquen al río Cauca ante crecientes que podrían registrarse este fin de semana.

John Bolaños, secretario de Planeación de La Pintada, mencionó que ante las alertas que han lanzado autoridades a nivel nacional, la Administración Municipal decidió instalar algunas carpas en caso de que sea necesario evacuar algunos sectores de esta subregión de Antioquia.

Suministrada

"Ellos prevén que en las próximas horas pueden continuar las lluvias y, por ende, se puede presentar un riesgo de inundación. La invitación es estar muy alerta a acatar los llamados que hagan las diferentes autoridades territoriales. Mantenemos comunicación continua", indicó.



Por ahora y a la espera del comportamiento climático durante los próximos días, las alertas se mantienen sobre este sector del río Cauca, en donde las imágenes dejan en evidencia cómo las aguas casi que se topan con las calles del corregimiento que hoy vive bajo la zozobra de qué va a pasar.

Finalmente, mencionar que Corantioquia advirtió de los riesgos inminentes de inundaciones, por lo que le pidió a las comunidades y autoridades locales de gestión del riesgo que se fortalezcan acciones de monitoreo, prevención y respuesta ante las emergencias por las lluvias.