Revelan razón por la que Silvestre Dangond no terminó su concierto en la Feria de Cali

En medio de lo que era una fiesta en el Diamante de Béisbol de Cali, los seguidores de Silvestre Dangond no entendieron el por qué de un momento a otro el guajiro detuvo su presentación en la Feria en la madrugada de este lunes, 29 de diciembre.

"La verdad no puedo seguir. Gracias, Cali", fueron las palabras que preocuparon a los fanáticos de qué pudo haber sucedido. En especial porque todo se detuvo a las dos horas de haber comenzado y se esperaba que tendría una duración de cuatro horas. Pero Blu Radio pudo confirmar la razón por la cual no pudo seguir en la presentación.

"Luego de dos horas y media de espectáculo, Silvestre Dangond, la estrella latina del vallenato, debió interrumpir su presentación debido a una molestia gastrointestinal. Por recomendación médica y atendiendo a su estado de salud, se tomó la decisión de detener el concierto para priorizar su bienestar", indicó el equipo del artistas sobre la razón por la cual no pudo terminar su presentación en la Sucursal del Cielo.

Tomada de redes sociales

Por fortuna, la situación no pasó a mayores y el cantante se encuentra en mejor estado, pero de todas formas sus seguidores quedaron tristes con la situación y esperan una "revancha" en la próxima visita que tenga el artista a la capital del Valle.



"Respirar y agradecer!!! Aquí estoy más firme que nunca para despedir el año y dar gracias por este 2025! Gracias mi Cali querido por estar, por acompañar y por entender", fueron las palabras de Dangond al público por entender lo sucedido.

En redes, sus fans le enviaron mensajes de apoyo y le agradecieron por el esfuerzo que hizo por intentar llevar el show adelante pese a las dificultades.

"Se vale enfermarse, ustedes también son humanos y tienen el derecho a en algún momento poner pausa"; "Recupérate pronto y vuelve bien con la energía al 1000 % para seguir soñando juntos"; "Eres de admirar eres un gran artista eres mi orgullo", fueron algunos comentarios.