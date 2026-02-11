Revelan cuánto ganaron los arbustos humanos que acompañaron a Bad Bunny en el Super Bowl

El show de medio tiempo del Super Bowl LX, protagonizado por Bad Bunny, no solo hizo historia por ser el primer espectáculo completamente en español en este evento deportivo, sino también por su llamativa puesta en escena.

Entre palmeras, colores tropicales y ritmos caribeños, hubo un elemento que despertó curiosidad en redes sociales: decenas de personas disfrazadas de vegetación que acompañaron al artista durante su presentación.

Estos “arbustos humanos”, como fueron bautizados por los usuarios, formaron parte de una solución creativa para recrear una pradera tropical dentro del estadio Levi’s Stadium, en Santa Clara, California. La NFL no permite el uso de césped real en este tipo de montajes por razones técnicas y de seguridad, por lo que la producción optó por recurrir a extras caracterizados como plantas.

Arbustos humanos en el show de Bad Bunny. Foto: AFP y redes sociales

¿Cuánto dinero recibieron por participar?

En total, fueron 380 personas las que asumieron este particular rol. De acuerdo con reportes posteriores al evento, cada participante recibió un pago aproximado de 18,7 dólares por hora.



Si se tiene en cuenta que la preparación incluyó ocho días de ensayos más el día completo del partido, el trabajo sumó cerca de 70 horas en total.

Esto se tradujo en una ganancia cercana a los 1.309 dólares por persona, es decir, más de 4'800.000 pesos colombianos, una cifra que llamó la atención teniendo en cuenta que se trataba de un papel sin diálogo y casi sin movimiento.

Aunque desde las gradas parecían simples figuras decorativas, el rol fue físicamente demandante. Los trajes pesaban cerca de 18 kilos y cubrían gran parte del cuerpo, lo que obligaba a los extras a mantenerse inmóviles durante largos periodos y en completo silencio.

Publicidad

Para ser seleccionados, los aspirantes debían cumplir requisitos muy específicos, entre ellos:



Medir entre 1,70 y 1,83 metros

Tener buena condición física

Contar con experiencia en coreografías o marching band

Poder moverse con disfraces de hasta 20 kilos

No sufrir claustrofobia

Además, todos firmaron acuerdos de confidencialidad para evitar filtraciones antes del evento, y algunos incluso fueron retirados del proyecto por compartir detalles en redes sociales.

Aunque muchos de los participantes no llegaron a conocer personalmente a Bad Bunny, varios coincidieron en que la experiencia valió la pena. No solo por la paga, sino por haber sido parte de uno de los espectáculos televisivos más vistos del planeta y de un show que ya hace parte de la historia del Super Bowl.