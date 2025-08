No hice parte de nada que tenga que ver con ese turbio episodio: Lizcano sobre UNGRD

El exministro TIC Mauricio Lizcano se refirió a la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que compulsó copias a la Fiscalía para que adelante investigaciones penales contra 11 altos funcionarios y exfuncionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro, por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Recordemos que entre los nuevos nombres incluidos en el expediente figuran los exministros Mauricio Lizcano, Gloria Inés Ramírez, Diego Guevara, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, así como el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Lizcano aseguró que nunca participó en nada ilegal y que de eso se dará cuenta la justicia cuando avance la investigación.

“Nunca, en el tiempo que fui funcionario del Gobierno, participé en reunión alguna en la que se hablara de repartijas o torcidos en la UNGRD. Claro que salía y entraba a la Presidencia, porque era ministro TIC. Iba a reuniones a las que me invitaban dentro de mi trabajo, pero puedo decir con toda tranquilidad que no hice parte de nada que tenga que ver con ese turbio episodio. Que la justicia investigue: en mi caso no encontrará nada, porque nunca participé en nada ilegal”, dijo Lizcano.

Mauricio Lizcano, durante su intervención en el congreso de Acopi. Captura de video

En el documento enviado a la Fiscalía aparecen nombres ya vinculados al proceso y también nuevos señalados. Uno de los principales implicados es Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien ya fue imputado por la Fiscalía.