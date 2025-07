Remezón ministerial: Petro cambiaría de cartera a Benedetti y Guillermo Alfonso Jaramillo

El presidente Gustavo Petro tendría listos algunos movimientos en su gabinete tras el anuncio de remezón el pasado martes 15 de julio durante un consejo de ministros en la Casa de Nariño. Blu Radio conoció que dos de sus más fieles alfiles, Armando Benedetti y Guillermo Alfonso Jaramillo, cambiarían de cartera. Según fuentes cercanas al mandatario, Benedetti pasaría a la Cancillería mientras que Jaramillo ocuparía el cargo de ministro del Interior.

En caso de darse ese último nombramiento, Jaramillo tendría la responsabilidad de lograr consensos en el Congreso para pasar proyectos que son clave para el Gobierno, como la reforma a la salud, el presupuesto nacional, la reforma tributaria, la ley de competencias y la jurisdicción agraria.

Durante la alcaldía de Petro en Bogotá, Jaramillo ocupó el puesto de secretario de Salud y luego fue nombrado secretario de Gobierno, de manera que el movimiento que está pensando el presidente ya se hizo una vez durante su paso por el Palacio Liévano.

En cuanto a Armando Benedetti, ocuparía el puesto que dejó Laura Sarabia en medio de la controversia por la impresión de los pasaportes, un tema que tendría que afrontar el hoy ministro del Interior en medio de las alertas de la Procuraduría por el poco stock de libretas que hay y la incertidumbre sobre qué va a pasar a partir del 1 de septiembre con la expedición de ese documento.

El pasado martes el presidente Petro dijo: “Voy a hacer cambios radicales porque no parece que los que yo he hecho en estos tres años, que son hartos, porque no encuentro un gabinete que cumpla el programa de gobierno de mandato popular”.

Hasta el momento, más de 50 ministros han pasado por el gabinete del presidente Gustavo Petro y justamente la Cancillería y el Ministerio del Interior integran la lista de carteras en las que más cambios se han hecho. Por el Ministerio de Relaciones Exteriores han pasado: Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo, Laura Sarabia, Rosa Villavicencio, quien está en calidad de encargada, y Benedetti, si el nombramiento se concreta.

Por el Ministerio del Interior han pasado: Alfonso Prada, Luis Fernando Velasco, Juan Fernando Cristo, Armando Benedetti y Guillermo Alfonso Jaramillo, si el presidente se decide y lo nombra en esa cartera.

Aunque la decisión no está en firme, fuentes en la Casa de Nariño aseguran que el presidente estaría evaluando este y otros cambios.