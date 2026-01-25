En vivo
VIDEO| Así fue el homenaje de Bad Bunny a Yeison Jiménez en su segundo concierto en Medellín

VIDEO| Así fue el homenaje de Bad Bunny a Yeison Jiménez en su segundo concierto en Medellín

El invitado de la noche fue Arcángel, que cantó tres canciones con el boricua y luego nueve de sus más grandes éxitos.

