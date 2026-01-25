VIDEO| Así fue el homenaje de Bad Bunny a Yeison Jiménez en su segundo concierto en Medellín

Por segunda noche consecutiva Bad Bunny llenó el Estadio Atanasio Girardot de Medellín y con sus mejores canciones hizo retumbar a los más de 40.000 asistentes que tuvieron cerca de tres horas de concierto con una canción exclusiva, Tu no metes cabra.

En lo que para muchos fue una noche inolvidable, el boricua sorprendió a propios y extraños con un pequeño homenaje al fallecido Yeison Jiménez. Uno de los miembros de la banda del 'Conejo Malo' interpretó Aventurero.

Pero los asistentes a la segunda fecha de los conciertos de Bad Bunny tampoco se esperaban que minutos después saliera el reconocido reguetonero, Arcángel. Ambos cantaron juntos tres canciones y luego el boricua dejó solo al estadounidense con el público de Medellín.

Esa fue la segunda sorpresa de la noche, la presentación de Arcángel que cantó 9 de sus más grandes éxitos en un Estadio Atanasio Girardot que no paró de saltar al ritmo de Ganas de ti, Gata oficial, Aparentemente o Flow violento, entre otras.



Y allí cuando el estadounidense había dejado los ánimos arriba regresó Bad Bunny que cerró su show sobre las 12:00 a. m. con canciones como Ojitos lindos o Debí tirar más fotos con las que los más de 40.000 asistentes cerraron lo que para muchos ha sido la mejor presentación del boricua en su gira internacional.

"Si usted se va de aquí, de este estadio, sin haber perreado, usted no puede decir que vino a Medellín a ver a Bad Bunny, ni nada de eso, usted no puede, no. Y yo sé que aquí se perrea, en Medellín se perrea. Solo por esta noche nosotros somos colombianos, ustedes son puertorriqueños", dijo el artista.

Hoy la expectativa no baja y se espera una tercera fecha con lleno total y con la gran incógnita de si por fin será J Balvin quien salga al escenario y deleite a Medellín cantando al lado de Bad Bunny que no ha defraudado a sus fanáticos con sus conciertos en la capital de Antioquia.