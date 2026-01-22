Con nota de protesta, Gobierno pide a Ecuador retirar medida arancelaria del 30 %

El Gobierno de Colombia envió una nota de protesta a Ecuador en la que expresa su rechazo a la medida anunciada por el presidente Daniel Noboa sobre un 30 % de arancel para productos provenientes del país.

Según la Cancillería, esta decisión fue adoptada de manera unilateral y es contraria a la normativa de la Comunidad Andina.

En la comunicación, Colombia hace un llamado para que Ecuador desista de la medida y advierte que esta podría escalar hacia una mayor tensión bilateral; sin embargo, subrayan su voluntad de diálogo y de encontrar una salida negociada que permita superar la actual crisis diplomática.

“El Gobierno de Colombia hace un contundente llamado al Gobierno de la República del Ecuador a desistir de la referida medida y expresa su plena disposición para abordar esta situación a través de un diálogo bilateral y constructivo que dé lugar a una resolución amistosa”, señala la carta.



El Ministerio de Relaciones Exteriores propuso la realización de una reunión ministerial entre las carteras de Relaciones Exteriores, Defensa, Comercio y Energía de los dos países. El encuentro fue planteado para el 25 de enero de 2026, en el municipio de Ipiales, Nariño, con hora y lugar aún por confirmar.