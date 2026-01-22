En vivo
Blu Radio  / Economía  / Con nota de protesta, Gobierno pide a Ecuador retirar medida arancelaria del 30 %
Primicia

Con nota de protesta, Gobierno pide a Ecuador retirar medida arancelaria del 30 %

El Ministerio de Relaciones Exteriores propuso la realización de una reunión ministerial entre las carteras de Relaciones Exteriores, Defensa, Comercio y Energía de los dos países.

