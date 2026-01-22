En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles de Ecuador
Rafael Tudares
Santa Fe, supercampeón
Salario congresistas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Endeudamiento del Gobierno Petro podría asfixiar capacidad de pago en unos años, alerta Contraloría

Endeudamiento del Gobierno Petro podría asfixiar capacidad de pago en unos años, alerta Contraloría

El ente de control advierte que si no mejora el recaudo y se mantiene el ritmo actual de endeudamiento, Colombia podría quedarse sin margen para inversión social a partir de 2029.

Publicidad

Publicidad

Publicidad